Bị khởi tố sau khi nhổ 25 cây ngô của hàng xóm

Cao BằngBà Triệu Thị Sàu, 55 tuổi, bị công an thành phố khởi tố tội Hủy hoại tài sản, sau khi nhổ 25 cây ngô nhà hàng xóm "do chặn lối đi", ngày 11/12.

Cơ quan điều tra xác định, ngày 28/8, bà Sàu đi làm rẫy về, qua bãi đất của người cùng xóm thì thấy nhiều cây ngô chặn lối mòn nên nhổ 25 cây, vứt ra bên cạnh. Ngoài ra, hồi tháng 9 năm ngoái, bà này từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Hủy hoại tài sản của người khác.

Bà Triệu Thị Sàu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra cho rằng, giá trị 25 cây ngô không lớn, song bị can thường xuyên có hành vi hủy hoại tài sản của người khác. Chưa đầy 12 tháng từ khi bị xử phạt hành chính, bà này lại gây ra một vụ tương tự. Việc khởi tố bị can không chỉ răn đe mà còn là lời cảnh tỉnh cho những người chỉ vì xích mích nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày mà gây mất an ninh trật tự.

Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính mà vẫn vi phạm, sẽ bị phạt tiền 10-50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 6 tháng đến 3 năm; nặng hơn có thể bị phạt 2-7 năm hoặc 5-10 năm tù.

Phạm Dự