Bị kết tội vì đột nhập vào nhà máy thịt, 'cứu' 4 con gà

MỹRosenberg, nhà hoạt động ở California, bị kết tội do đột nhập nhà máy chế biến thịt, đánh cắp 4 con gà mà cô cho là "bị ngược đãi".

Tòa án ở hạt Sonoma, phía bắc San Francisco, bang California, ngày 29/10 kết tội nhà hoạt động vì quyền động vật Zoe Rosenberg âm mưu thực hiện trọng tội, xâm phạm trái phép và các tội danh khác, liên quan vụ đột nhập nhà máy chế biến thịt Petaluma Poultry vào ban đêm năm 2023.

Rosenberg là sinh viên Đại học California, Berkeley, và là thành viên nổi bật của tổ chức đấu tranh vì quyền động vật Direct Action Everywhere (DxE) có trụ sở ở Berkeley. Nhóm này cho rằng động vật nên được hưởng quyền như con người. Một số thành viên đã đột nhập vào các trang trại để quay phim cảnh gia súc, gia cầm mà họ mô tả là "bị ngược đãi".

Trong lần đột nhập nhà máy Petaluma Poultry năm 2023, Rosenberg cho biết đã phát hiện những con gà "đầy vết bầm, trầy xước", một số con "bị sốt cao và nhiễm trùng nghiêm trọng".

"Tôi sẽ không xin lỗi vì đã đưa những con vật bị bệnh, bị bỏ rơi đi chữa trị", Rosenberg nói. "Khi chứng kiến điều tàn nhẫn, bạo lực, ta có thể chọn phớt lờ hoặc can thiệp, cố gắng làm thế giới tốt đẹp hơn. Nên tôi không bao giờ hối hận".

Zoe Rosenberg, người bị kết án vì "cứu" 4 con gà năm 2023. Ảnh: AP

4 con gà mà Rosenberg mang theo vẫn còn sống tại khu bảo tồn dành cho động vật được giải cứu từ trang trại. Rosenberg đối mặt mức án tối đa 4 năm 6 tháng tù.

Giới tư pháp California những năm gần đây đã tuyên trắng án cho các nhà hoạt động của DxE, dù họ thừa nhận đã lấy đi những con vật không thuộc về mình. Vì vậy, các nhóm ủng hộ quyền động vật đã kỳ vọng tòa tuyên trắng án đối với Rosenberg, giúp họ thúc đẩy hoạt động. Trong khi đó, các nông dân, nhà chăn nuôi lo ngại tha bổng Rosenberg có thể khiến các nhà hoạt động "khủng bố họ trong nhiều năm" càng thêm liều lĩnh.

Carla Rodriguez, công tố viên hạt Sonoma, cho biết việc Rosenberg bị kết tội nhấn mạnh DxE và các nhóm hoạt động khác không thể đứng trên pháp luật.

"Họ đã lợi dụng hệ thống tư pháp để thu hút chú ý và thúc đẩy phong trào của mình", bà Rodriguez nói. "Tòa án tồn tại để bảo vệ công lý, không phải sân khấu cho hành vi phạm pháp hay để đánh bóng tên tuổi".

Phiên tòa tuyên án Rosenberg dự kiến diễn ra ngày 3/12. Các luật sư của Rosenberg có kế hoạch kháng cáo.

Đức Trung (Theo Washington Post, USA Today)