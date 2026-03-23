Bị kết án ngoại tình vì 'like dạo'

Chỉ vì một nút "like" hay tin nhắn bâng quơ trên mạng xã hội, nhiều người đang tự phá nát tình yêu do rơi vào bẫy "ngoại tình vi mô".

Mùa hè năm ngoái, Zoe Yu, nữ nhà văn sống tại Texas (Mỹ) nhận cuộc gọi nức nở từ cô bạn thân, thông báo mối tình hai năm vừa chấm dứt vì bị bạn trai buộc tội "ngoại tình".

Thực tế, cô gái không đi quá giới hạn hay có những cuộc hẹn hò vụng trộm. Tuy nhiên, người bạn trai đa nghi đã lén lục điện thoại của cô. Anh ta tìm thấy vài dòng tin nhắn cũ từ những người bạn khác giới mà theo anh là "quá âu yếm" và "có mùi tán tỉnh". Cuộc tình kết thúc ngay đêm đó.

Câu chuyện bạn của Zoe gặp phải đang được giới chuyên gia tâm lý định nghĩa bằng thuật ngữ: Ngoại tình vi mô (Micro-cheating).

Không giống như ngoại tình truyền thống, hình thức này rất khó định nghĩa bởi ranh giới mờ nhạt. Cùng một hành vi, với người này là vô hại nhưng với người khác lại là sự phản bội.

Một người bị coi là "ngoại tình vi mô" khi đã có người yêu nhưng vẫn lướt ứng dụng hẹn hò, thường xuyên "thả tim" ảnh người cũ, hoặc nhắn tin đùa cợt với đồng nghiệp ngoài giờ làm. Theo một bác sĩ trị liệu trên tạp chí Vogue, ngoại tình vi mô có thể là bất cứ thứ gì: một cái liếc mắt, một nụ cười, hay những đụng chạm phi tình dục nhưng vượt mức thân mật thông thường.

Hiện nay, nhiều người trẻ coi danh sách "đang theo dõi" trên mạng xã hội là thước đo lòng chung thủy. Chỉ cần phát hiện nửa kia âm thầm theo dõi các tài khoản nóng bỏng, niềm tin có thể sụp đổ. Đối với họ, hành vi này là "báo động đỏ" nghiêm trọng không kém gì bài bạc hay nợ nần.

Để truy lùng dấu vết, họ tự biến mình thành "thám tử mạng", soi mói từng lượt thích và bình luận. Cơn ghen tuông này xuất phát từ một niềm tin sai lệch trong thời đại số: Mặc định mọi tương tác ảo đều là bằng chứng tố cáo ham muốn thầm kín của đối phương.

Phó giáo sư Đại học Harvard Quinn White nhận định: "Điều kỳ lạ là cơ sở hạ tầng mạng xã hội được thiết lập để ghi lại mọi thứ". Nhờ đó, mọi cử chỉ (dù là nhỏ nhất) đều bị chắt lọc thành dữ liệu để đem ra mổ xẻ.

Tuy nhiên, tình yêu không hoạt động như thuật toán. Tiến sĩ Luke Brunning, Đại học Leeds, Anh khẳng định công nghệ khiến chúng ta ảo tưởng rằng mình có thể thấu hiểu trọn vẹn một con người thông qua các hoạt động trên mạng, nhưng sự thật không phải vậy.

Ông cũng chỉ ra những người bị ám ảnh bởi việc vạch trần "ngoại tình vi mô" đang tước đoạt một quyền cơ bản của bạn đời: Quyền riêng tư. Thế giới mạng không chỉ là nơi giao tiếp, mà còn là không gian để mỗi cá nhân duy trì cảm xúc, trí tưởng tượng và suy nghĩ của riêng họ. Việc một người muốn giữ kín điện thoại chưa chắc là dấu hiệu lừa dối, mà đơn giản đó là ranh giới nội tâm không muốn bị phơi bày.

Thay vì trò chuyện trực tiếp để tháo gỡ khúc mắc, nhiều người lại chọn cách đi mổ xẻ từng nút tương tác ảo, đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm. Các chuyên gia tâm lý nhấn mạnh, những danh sách theo dõi vĩnh viễn không phải là chìa khóa mở được cánh cửa tâm hồn. Cách duy nhất để giữ gìn tình yêu vẫn luôn là sự giao tiếp chân thành, sẻ chia và kiên nhẫn thấu hiểu.

Bảo Nhiên (Theo Atlantic)