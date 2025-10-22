Bị kết án 10 năm tù vì ép người quen vào trung tâm lừa đảo ở Campuchia

Ba nghi phạm Hàn Quốc nhận án tù vì lừa con nợ vào bẫy buôn người, kẻ chủ mưu bị xử nặng hơn cả đề nghị từ công tố viên.

Tòa án quận trung tâm Seoul của Hàn Quốc hôm nay tuyên án 10 năm tù với người đàn ông họ Shin, ngoài 20 tuổi, vì dụ dỗ người quen sang Campuchia rồi giao nộp cho tổ chức tội phạm, khiến nạn nhân bị giam giữ hơn 20 ngày.

Theo cáo trạng, Shin cùng hai đồng phạm họ Park và Kim đã đe dọa, ép nạn nhân sang Campuchia sau khi người này từ chối tham gia đường dây lừa đảo. Nhóm nghi phạm nói dối rằng sẽ xóa nợ nếu nạn nhân bay sang Campuchia để mang về hợp đồng cho "chương trình du lịch" mà họ bịa ra.

Khi đến nơi, nạn nhân bị các thành viên trong mạng lưới lừa đảo bắt giữ, tịch thu hộ chiếu và điện thoại, đồng thời tài khoản ngân hàng cũng bị sử dụng để thực hiện các hành vi phạm pháp. Chúng còn gửi ảnh đầu người bị chặt cho bố mẹ nạn nhân, buộc họ nộp tiền "chuộc con" và các chi phí khác.

Cảnh sát Campuchia khám xét một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Kratie ngày 17/7. Ảnh: Khmer Times

Nạn nhân được giải cứu nhờ sự hỗ trợ của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia. Theo điều tra, nơi giam giữ người này là một trung tâm lừa đảo gần biên giới, có tường cao 2-3 m, bảo vệ canh gác và kiểm soát ra vào nghiêm ngặt.

Tòa án xác định Shin là kẻ chủ mưu ép đồng phạm tham gia buôn người. "Bị cáo không thừa nhận tội lỗi, không hợp tác điều tra và chỉ kêu oan trong suốt quá trình xét xử, thậm chí không gửi thư xin lỗi", thẩm phán lý giải quyết định đưa ra bản án nặng hơn đề nghị 9 năm tù của công tố viên.

Park bị tuyên 5 năm tù, còn Kim nhận án ba năm rưỡi. Tòa cho rằng hai người này bị Shin đe dọa, song vẫn tham gia hành vi giam giữ người trái phép nên phải bị xử lý. Kim đã nhiều lần gửi thư hối lỗi, còn Park thể hiện thái độ ăn năn.

Thanh Danh (Theo Chosun, Korea Times)