Bị hàng chục con rận làm tổ trên mi mắt

Hà NộiThấy ngứa mi dai dẳng, người phụ nữ 68 tuổi đi khám, bác sĩ phát hiện hàng chục con rận ký sinh chi chít tại lông mi gây viêm, đục thủy tinh thể.

Ngày 10/9, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết tình trạng ngứa mi mắt dai dẳng kéo dài suốt ba năm, cơn ngứa tăng về đêm, kèm cộm, chảy gỉ, giảm thị lực khiến bà mất ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt. Dù đã đi khám nhiều nơi nhưng triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Bệnh nhân cho biết trong một lần tắm cho chó, nước văng vào mắt, từ đó nảy sinh nỗi sợ mình có thể nhiễm ký sinh trùng từ vật nuôi.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lanh, chuyên khoa Mắt, ghi nhận bờ mi hai bên bị viêm, đục thủy tinh thể cả hai mắt và có mộng mắt phải. Bác sĩ chẩn đoán viêm bờ mi mạn tính - một bệnh lý khá phổ biến nhưng dễ tái phát nếu không điều trị triệt để.

Để tìm căn nguyên, bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm ký sinh trùng, trong đó có các loài thường gặp từ chó mèo như sán dây chó, giun lươn, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm ở vùng mi mắt để soi tươi dưới kính hiển vi. Kết quả phát hiện hàng chục con rận mi - một loại ký sinh trùng cực nhỏ (khoảng 1-2mm), sống ký sinh chi chít tại gốc lông mi. Loài này khó phát hiện bằng mắt thường, chỉ thấy rõ khi số lượng nhiều hoặc soi dưới thiết bị sinh hiển vi.

Người bệnh được hướng dẫn vệ sinh bờ mi, sử dụng gạc lau mi chuyên dụng, bôi thuốc mỡ mắt giảm kích ứng và uống thuốc điều trị ký sinh trùng. Ngoài ra, bệnh nhân cũng được yêu cầu vệ sinh toàn bộ môi trường sống như giường, chiếu, chăn, ga, gối, đệm nơi trứng rận có thể tồn tại và gây tái nhiễm.

Hình ảnh soi dưới thiết bị sinh hiển vi là chú rận trong mi mắt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngoài mắt, rận mi còn có thể xuất hiện ở những vùng lông khác trên cơ thể như tóc, lông mu, mày. Loài này chủ yếu lây qua tiếp xúc gần gũi giữa người với người hoặc gián tiếp qua việc dùng chung đồ cá nhân như khăn mặt, quần áo, ga trải giường. Tuy không dễ lây như chấy, nhưng vẫn cần chú ý nếu sinh hoạt chung trong không gian khép kín và không đảm bảo vệ sinh.

Bác sĩ Lanh khuyến cáo người có biểu hiện ngứa mắt kéo dài, tăng tiết, cộm, đỏ mi, viêm tái đi tái lại hoặc có tiền sử tiếp xúc với chó mèo, vật nuôi cần chủ động đi khám để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Cần đặc biệt lưu ý giữ vệ sinh tay sạch sẽ trước khi chạm vào vùng mắt, không dùng chung đồ cá nhân với người khác, vệ sinh kỹ chăn màn và môi trường sống. Dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng kéo dài sẽ gây suy giảm chất lượng sống, có nguy cơ tổn thương mi mắt và ảnh hưởng đến thị lực.

Thúy Quỳnh