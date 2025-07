Bị ghi hình lái ôtô đi ngược chiều, tài xế đánh người quay phim

Ngày 3/7, Công an phường An Phú, TP HCM, vào cuộc xác minh nam tài xế ôtô 7 chỗ đi ngược chiều trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú (Bình Dương cũ), có dấu hiệu hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tài xế đi ngược chiều đánh người quay phim Video tài xế đi ngược chiều chửi, thách thức, dọa đánh người quay phim. Video: Người dân cung cấp Trưa hôm qua, tại nút giao đèn đỏ trên đường Trần Quang Diệu, trong khi các xe xếp hàng chờ đèn xanh thì ôtô 7 chỗ của người đàn ông khoảng 60 tuổi lấn qua đường ngược chiều, cản trở giao thông. Thấy xe này vi phạm vì đoạn đường có vạch liền, nam thanh niên đi xe máy đã dùng điện thoại ghi hình. Tài xế chửi bới, thách thức, đòi hành hung anh này. Hai bên cự cãi vài câu. Tài xế dừng ôtô ngang đường, chắn lối di chuyển của các xe khác, lao tới tấn công nam thanh niên, được nhiều người dân can ngăn. Nam thanh niên bỏ đi, tài xế tiếp tục đuổi theo đánh. Sau sự việc, nam thanh niên đến công an trình báo, cung cấp video ôtô vi phạm. Theo Nghị định 68, vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), dạng vạch đôi, nét liền dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều, xe không được lấn làn, không được đè lên vạch. Ôtô vi phạm bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng (trường hợp không gây tai nạn); bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng (trường hợp gây tai nạn). Ngoài ra, ôtô vi phạm còn bị trừ đến 10 điểm giấy phép lái xe. Phước Tuấn