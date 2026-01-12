Bị ép làm 'nô lệ tình dục' với cả trăm người trong 30 năm

AnhNạn nhân nữ gọi Rodney Johnston, 67 tuổi, là 'quái vật' vì đã đe dọa, buộc cô quan hệ tình dục với hàng loạt người lạ để hắn quay phim, chụp ảnh.

Ngày 9/1, Tòa Đại hình thành phố Norwich, hạt Norfolk, tuyên phạt Rodney Johnston án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 16 năm.

Rodney bị kết tội sau phiên tòa hồi tháng 9 về nhiều tội danh trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến 2024, bao gồm tội ép buộc một phụ nữ tham gia hoạt động tình dục bằng cách đe dọa.

Theo hồ sơ tòa án, Rodney đã có hành vi đe dọa nạn nhân bằng thể chất và lời nói, ép tuân theo yêu cầu quan hệ tình dục với đàn ông tại những địa điểm hẻo lánh ở vùng nông thôn, cũng như trong ôtô và khách sạn. Cảnh sát đã tìm thấy khoảng 30.000 hình ảnh và video do chính Rodney ghi lại hành vi lạm dụng.

Nạn nhân cho biết Rodney đưa cô ra ngoài tới 5 đêm một tuần, đến các khách sạn hoặc địa điểm ngoài trời, dù cô không muốn. Nạn nhân bị đe dọa hoặc trừng phạt nếu Rodney cảm thấy cô không hợp tác.

Hành vi lạm dụng kéo dài suốt 30 năm, cô bị ép quan hệ tình dục với ít nhất 100 đàn ông lạ. Các công tố viên tin rằng con số thực tế có thể lên tới 1.000.

Rodney Johnston. Ảnh: Norfolk Police

Rodney bị bắt vào tháng 7/2024 sau khi con của nạn nhân tìm thấy những hình ảnh khiêu dâm và báo cảnh sát.

Trong suốt phiên tòa kéo dài bảy tuần, Rodney phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định các hành vi đó có sự đồng thuận. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết các bằng chứng chứng minh lời khai của người phụ nữ rằng cô không tự nguyện.

Cảnh sát Norfolk cho biết Rodney thiết lập các mối quan hệ thông qua mạng xã hội, gửi tin nhắn hàng loạt để quảng cáo thời gian và địa điểm. Trước tòa, Rodney khẳng định những tin nhắn đó chỉ là "trò đùa" trong "thế giới tưởng tượng" của hắn.

Tuy nhiên cảnh sát cho biết, hàng nghìn tin nhắn và hình ảnh khác, bao gồm những tin nhắn nạn nhân gửi cho một người bạn kể chi tiết về vụ lạm dụng, đã củng cố lời khai của cô.

Nạn nhân cho biết cảm thấy bị "lợi dụng, sỉ nhục" và khiếp sợ hành vi ngược đãi. "Tôi không có tiếng nói, không có sự lựa chọn", người phụ nữ nói và gọi Rodney là gã quái vật đã lợi dụng điểm yếu và sự dễ tổn thương của cô.

"Tôi cảm thấy bất an về tương lai, nhưng lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, tôi được tự do", nạn nhân bày tỏ sau phiên tuyên án.

Sĩ quan Duncan Woodhams cho biết bản án là "kết quả của quá trình điều tra tỉ mỉ do khối lượng bằng chứng khổng lồ, và nhờ lòng dũng cảm của nạn nhân khi kể lại những gì đã phải chịu đựng".

Cảnh sát đang điều tra để truy tìm những người đàn ông khác có liên quan đến hành vi lạm dụng.

Tuệ Anh (theo BBC, Norfolk Police)