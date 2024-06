Bị đuôi cá đuối đâm thủng phổi

Quảng NgãiThấy con cá đuối một kg do người bạn vừa bắt được, người đàn ông 31 tuổi cầm lên xem, bị đuôi cá đâm thủng phổi.

Bệnh nhân tên Khanh, vừa được Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho xuất viện hôm 5/6, sau 10 ngày cấp cứu vì thủng phổi, suy hô hấp sau khi bị đuôi cá đuối đâm trúng.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Huy, Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết: "Ca bệnh hy hữu vì bệnh nhân không chỉ bị thủng phổi gây tràn khí và tràn máu màng phổi, mà còn bị nhiễm độc do chất độc từ đuôi cá đuối, dẫn đến suy hô hấp và ý thức lơ mơ, tiên lượng xấu".

Sau khi tiếp nhận người bệnh hôm 23/5, các bác sĩ xác định trong phổi anh Khanh là một đoạn đuôi cá đuối dài khoảng 3,5 cm với nhiều gai nhọn. Các bác sĩ từ Khoa Gây mê hồi sức và Khoa Ngoại tổng hợp đã hội chẩn, phối hợp phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi phổi bệnh nhân.

Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám và cho xuất viện. Ảnh: Ý Thu

Khi gây mê, phải đảm bảo làm xẹp phổi chứa dị vật để phục vụ phẫu thuật và vẫn thông khí bình thường ở phổi lành. Tuy nhiên, do người đàn ông bị suy hô hấp do nhiễm độc, các biến chứng như thiếu oxy máu, tụt huyết áp đột ngột, và loạn nhịp tim có thể xảy ra cao hơn so với các trường hợp khác.

Dị vật là đuôi cá đuối với các gai nhọn găm chặt vào phổi, làm cho việc rút hết toàn bộ dị vật gặp khó khăn. Đồng thời, bệnh nhân bị nhiễm độc từ chất độc tiết ra từ đuôi cá, nên ê kíp phải rất thận trọng và dự liệu xử trí mọi tai biến có thể xảy ra.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, toàn bộ dị vật được lấy ra khỏi phổi người bệnh. Hơn nửa ngày sau khi phẫu thuật, anh Khanh vượt nguy kịch và được rút ống nội khí quản ngay trong đêm 24/5.

Theo Heathline, cá đuối có chất độc vì trong đuôi của chúng có một hoặc nhiều gai chứa độc tố, được sử dụng như cơ chế phòng vệ. Khi cá đuối cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ sử dụng đuôi để tấn công kẻ thù. Độc tố trong gai đuôi cá đuối có thể gây đau đớn, sưng tấy, nhiễm trùng và trong một số trường hợp, các vấn đề nghiêm trọng hơn như suy hô hấp hoặc tổn thương nội tạng.

Trên thế giới từng ghi nhận một số ca bị cá đuối bị đâm thủng phổi. Ví dụ, Jamie Cunningham, một người dân New Zealand ,đã bị xẹp phổi sau khi bị cá đuối đâm. Trường hợp này hiếm gặp vì mức độ nghiêm trọng và đã được ghi lại trong một bài báo y khoa. Tương tự, chuyên gia động vật hoang dã nổi tiếng Steve Irwin đã qua đời khi gai cá đuối đâm vào ngực, gây chấn thương nghiêm trọng.

Gai cá đuối ở phần đuôi có độc tốc đâm thủng phổi bệnh nhân. Ảnh: Ý Thu

* Tên bệnh nhân đã thay đổi

Phạm Linh