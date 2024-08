Bị đồng nghiệp đặt điều ngoại tình trong thời gian nghỉ sinh

Cô ấy bị hai kẻ làm cùng bôi nhọ là cặp bồ, ngoại tình dù chính hai người đó chuyên bán hàng bằng ăn nhậu, đi tua cùng khách hàng.

Tôi có một người bạn gái thân thiết nhiều năm. Chúng tôi chứng kiến tất cả những thăng trầm mà cả hai từng trải qua. Cô ấy là kiểu người ít nói nhưng rất giữ lời hứa, không mồm mép, sống chân thành và không thích dối trá. Tuy nhiên chỉ những ai ở gần mới hiểu cô ấy, còn nếu không sẽ thấy cô ấy khá khó gần kiểu rất ít nói, ít chia sẻ và cũng ít quan tâm việc của người khác. Tôi chứng kiến bạn từ khi là cô gái tỉnh lẻ ít nói, hiền lành đến mức hầu như chỉ im lặng chịu đựng thiệt thòi từ người thân, không đôi co với người ngoài cho tới khi trải qua bao thăng trầm tự biến mình thành người phụ nữ mạnh mẽ, sẵn sàng xù lên để bảo vệ bản thân và con cái.

Từ khi là cô sinh viên chỉ mơ ước tìm được việc làm thêm để có tiền thuê nhà, trả tiền học nhưng vô cùng tự trọng, không tự dưng nhận lợi ích từ bất cứ ai bao giờ. Kể cả người nhà, dù khó khăn đến mấy cũng không kêu ca hay xin mọi người giúp đỡ. Đó là kiểu sống rất thiệt thòi, sau này biết được, tôi rất thương bạn nhưng cô ấy không hề chia sẻ gì hết, luôn tự chịu đựng vì không quen chia sẻ, cũng không muốn ai thương hại.

Tới khi lấy chồng, dù nhiều người theo đuổi có công việc tốt, gia đình khá giả nhưng cô ấy lại chọn một người không tương xứng, gia đình khó khăn chỉ vì cảm thấy người đó chân chất, chăm chỉ và khiến cô ấy an tâm. Nhưng có lẽ do tuổi trẻ chỉ lao vào làm việc để chi trả việc học hành, không để bố mẹ lo lắng, cộng với không có kinh nghiệm yêu đương nên dù lập gia đình muộn, cô ấy vẫn khá non nớt trong việc nhìn người lẫn kinh nghiệm ứng xử. Cô ấy không hòa hợp được với những người thơn thớt nói cười mà không thật tâm. Gặp những người như vậy, cô ấy sẽ im lặng tránh xa.

Cho đến khi vợ chồng không hòa hợp, dù bỏ ra nhiều công sức, tiền bạc lẫn thời gian để gây dựng công việc cho chồng nhưng không được ghi nhận và không được công khai tài chính. Vậy là cô ấy bỏ công việc được đào tạo, chuyển sang làm sale trong một ngành hoàn toàn mới mẻ. Công việc đầy cạnh tranh, áp lực và vô vàn thị phi. Việc dìm nhau xuống bằng tin đồn, nói xấu, đặt điều là chuyện hầu như ai cũng gặp hàng ngày.

Nhiều năm trước, khi cô ấy sinh con và ở nhà chăm con khoảng gần hai năm, đồng thời cũng rất nhiều chuyện đã xảy ra. Cô ấy bị hai kẻ làm cùng bôi nhọ là cặp bồ, ngoại tình dù chính hai người đó chuyên bán hàng bằng ăn nhậu, đi tua cùng khách hàng. Cô ấy và những người trong đội đều biết và chứng kiến. Nhưng là người không quan tâm việc của người khác nên cô ấy không để ý chuyện của họ. Sau đó do vài va chạm, hai người đó quay ra đặt điều bôi nhọ cô ấy đúng lúc cô ấy nghỉ sinh ở nhà không hề hay biết, cộng thêm nhiều mâu thuẫn với gia đình chồng, áp lực về kinh tế, công việc lẫn các mối quan hệ khiến cô ấy bị trầm cảm một thời gian. May mắn cô ấy đã tìm cách vượt qua được. Tuy nhiên đến tận giờ cô ấy vẫn cực kỳ uất ức vì những kẻ dựng chuyện và soi mói đã lan truyền những việc không có thật đó rất nhiều năm khiến cuộc sống của cô ấy bị ảnh hưởng nhiều.

Vì là người nghiêm túc, không thích những việc dối trá, vô đạo đức trong các mối quan hệ nên cô ấy cảm thấy bị xúc phạm và bôi nhọ danh dự. Do không biết mình bị dựng chuyện ngay lúc đó nên vài năm sau khi con lớn và đi làm trở lại, cô ấy mới nhận ra mình bị nói xấu sau lưng với rất nhiều người, thậm chí những người không quen biết, chỉ nghe rỉ tai cũng hiểu sai về cô ấy. Vậy nên dù công việc tiến triển tốt nhưng cô ấy luôn cảm thấy bực bội, những tin đồn ảnh hưởng đến tâm trạng và cv của cô ấy khá nhiều. Dù người chồng và tôi đã khuyên không cần quan tâm nhưng là người trọng danh dự, cô ấy vẫn rất phẫn uất và thường xuyên bùng nổ khi bị ảnh hưởng bởi việc bị chơi xấu đó.

Nhiều năm đã qua nhưng những tin đồn đó vẫn còn và cô ấy muốn tìm bằng chứng để kiện những kẻ bôi nhọ. Thậm chí có những lúc cô ấy còn muốn tìm người đến đánh những kẻ đã dựng chuyện về mình. Dù có nói thế nào, cô ấy cũng không cho qua được chuyện đó vì cuộc sống của cô ấy bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực do chuyện bịa đặt quá nhiều.

Sau khi xả hết uất ức với tôi, cô ấy hỏi tôi một câu rằng: "Mình luôn tin cuộc đời có nhân có quả nên luôn sống đạo đức và thận trọng, vậy tại sao những kẻ không ra gì lại ngang nhiên sống tô vẽ, không có liêm sỉ, còn bôi nhọ người khác. Còn mình luôn cố gắng sống tử tế để dạy con lại gặp thị phi như vậy? Thực sự có nhân quả không hay mình phải tự mang tới sự rõ ràng cho bản thân và trả hết quả báo cho những kẻ hại mình?". Tôi không biết phải trả lời thế nào bởi chuyện đó đã xảy ra nhiều năm. Nói xấu, đặt điều sau lưng thì tìm ra bằng chứng cũng khó. Vậy nên được sự đồng ý của cô ấy, tôi xin chia sẻ câu chuyện của bạn mình và rất muốn có một câu trả lời cho cô ấy.

Cô ấy nói tôi và cả chồng cô ấy là người ngoài cuộc nên không hiểu việc cô ấy muốn lột mặt nạ những kẻ vô đạo đức ấy như thế nào đâu. Cô ấy tức giận vì đã coi nhẹ, không biết những việc đó sớm, kiểu không bảo vệ được bản thân để cho những kẻ tráo trở đâm sau lưng như vậy, cảm xúc rất phẫn nộ. Ngoài những lúc như vậy, cô ấy vẫn là người chân thành, tốt tính, thân thiện, nhiệt tình với những người cô ấy quý mến, không hề vụ lợi. Công việc cũng khiến cô ấy trở nên cởi mở hơn nhiều. Nhưng tôi biết cô ấy là người bộc trực, sẵn sàng đáp trả khi cần thiết. Cô ấy nói có phải càng hiền càng bị trèo đầu cưỡi cổ không? Tôi phải khuyên bạn mình thế nào đây?

