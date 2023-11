Bình DươngNgười đàn ông đang chở vợ con trên đường thì bị thanh niên làm chung công ty chặn lại, đâm tử vong vì mâu thuẫn trước đó.

Tối 15/11, anh Phạm Thanh Duy, 28 tuổi, quê An Giang, chạy xe máy chở vợ và con trên đường D1 phường An Thạnh, TP Thuận An, thì bất ngờ bị nam thanh niên chặn đường.

Hiện trường án mạng. Ảnh: Yên Khánh

Sau khi lời qua tiếng lại, người này rút dao đâm anh Duy nhiều nhát, gục tại chỗ. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hung thủ bị bắt khi về đến phòng trọ. Người này khai nguyên nhân gây án là mâu thuẫn trong công việc ở công ty.

Yên Khánh