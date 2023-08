Bị đòi chia tiền ăn uống sau buổi hẹn hò

MỹCostanza đi gặp người đàn ông làm quen trên một ứng dụng hẹn hò nhưng khi cô không muốn gặp lần nữa, anh ấy nhắn tin đòi tiền đồ uống của buổi hẹn trước.

"Tôi hoàn toàn bị sốc. Có vẻ như lý do duy nhất mà anh ấy đề nghị trả tiền cho đồ uống của tôi là vì anh ấy mong đợi điều gì đó từ tôi", cô gái ở New York kể.

Giống như Costanza, một số phụ nữ nói họ hẹn hò với người đàn ông quen qua mạng hoặc được bạn bè giới thiệu, sau đó bị đòi lại tiền vì không muốn đi chơi nữa.

Các chuyên gia về quan hệ và phép xã giao cho biết sự thay đổi chuẩn mực giới tính, sự phổ biến của các ứng dụng thanh toán và môi trường kinh tế thắt chặt ngân sách đang khiến buổi hẹn hò đầu tiên vốn đã căng thẳng lại thêm căng thẳng.

Nhà trị liệu tâm lý Carli Blau ở New York cho biết, về mặt văn hóa, chúng ta đang chuyển sang một môi trường hẹn hò mà tất cả đều không quen thuộc.

Jon Birger, tác giả của cuốn sách "Date-onomics: How Dating Became a Lopsed Numbers Game" cho rằng đòi trả lại tiền sau buổi hẹn đầu thất vọng là một vấn đề lớn trong môi trường hẹn hò hiện đại. Tuy nhiên, tình huống này sẽ ít xảy ra hơn nếu buổi hẹn do người bạn chung hoặc một thành viên trong gia đình sắp đặt.

''Đây là sản phẩm phụ của sự tồi tệ và độc hại do hẹn hò trực tuyến mang lại. Ở đây, mọi cuộc hẹn hò đầu đều với một người hoàn toàn xa lạ. Không có trách nhiệm giải trình xã hội khiến người ta dễ cư xử tệ", Birger phân tích.

Huấn luyện viên hẹn hò Blaine Anderson cho biết yêu cầu trả lại tiền sau một buổi hẹn hò là một trong những điều cấm kỵ lớn nhất. "Đây là điều thảm hại và phi đạo đức", Anderson nói.

Erin, một phụ nữ 40 tuổi độc thân ở Pennsylvania cảm thấy bất an khi người hẹn hò yêu cầu hoàn lại tiền. Sau bữa tối đầu tiên cùng nhau, cô biết mình sẽ không gặp lại vì không hợp với anh về quan điểm chính trị. Khi nhận hóa đơn, cô đề nghị thanh toán phần của mình nhưng anh ta khăng khăng đòi thanh toán toàn bộ. Vào ngày hôm sau, khi cô giải thích không muốn gặp lại, anh yêu cầu trả 30 USD. "Tôi thực sự khó chịu'', cô nói.

Dù nhiều người cho rằng việc đàn ông phải trả tiền cho buổi hẹn đầu đã lỗi thời, những người khác coi đó là một cử chỉ tử tế hoặc một cách thể hiện sự quan tâm.

Costanza nói sẽ hơi thất vọng nếu người hẹn hò không đề nghị trả tiền. ''Mỗi món đồ uống giá 10 USD. Vì vậy, tổng cộng mất 20 USD để chi cho buổi hẹn đầu là một cử chỉ lịch sự và thể hiện sự quan tâm của người đàn ông'', cô nói.

Nhà trị liệu tâm lý Blau cho rằng tiền lương thấp và lạm phát khiến nhiều người túng thiếu vì vậy, hẹn hò có thể gây tốn kém. Theo một báo cáo năm 2020 của LendingTree, người Mỹ chi gần 700 USD cho các cuộc hẹn hò hàng năm, trong đó người đàn ông trung bình chi nhiều nhất, khoảng 860 USD .

Theo một phân tích của MoneyGeek thực hiện năm 2023, chi phí trung bình cho một bữa tối đầy đủ và một bộ phim ở các thành phố lớn ở Mỹ có thể vào khoảng 159 USD. "Với những người đang phải vật lộn trả tiền thuê nhà, điều đó thực sự nặng gánh'', Blau nói. Cho nên, theo Blau, có thể họ xấu tính, nhưng cũng có thể thực sự không đủ khả năng chi trả.

Nếu bạn nhận được yêu cầu trả lại tiền sau buổi hẹn đầu, dù bạn trả hay không, các chuyên gia nói rằng có những ưu và nhược điểm. Việc bỏ qua yêu cầu sẽ gửi thông điệp rằng yêu cầu đó không phù hợp. Trong khi trả tiền có thể là cách nhanh nhất để cắt đứt quan hệ và không bao giờ tương tác nữa.

Ngược lại, nếu có ý định yêu cầu hoàn lại tiền sau lần hẹn hò đầu, bạn nên xem xét lại. Blau nói, tốt hơn hết bạn nên yêu cầu chia hóa đơn ngay từ đầu và làm rõ ranh giới.

Nếu việc nhận lại tiền sẽ giúp ích cho vấn đề tài chính hoặc khiến bạn cảm thấy tốt hơn khi bị từ chối, thì "bạn có quyền yêu cầu và họ cũng có quyền nói không", Blau nói.

Về cơ bản đó là những gì Costanza đã làm. Cô bỏ qua yêu cầu và ngay lập tức chặn anh ta. "Thời gian và năng lượng của tôi cũng không phải miễn phí", cô nói.

