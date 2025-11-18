Bị dọa khi quay video nhóm người đạp xe thể dục trong làn ôtô

Hà NộiQuay video nhóm đạp xe trong làn ôtô trên cầu Nhật Tân sáng 16/11, anh Đậu Quốc Quân bị ba người trong đoàn đuổi theo dọa nạt, yêu cầu xóa.

Anh Quân, phường Phú Thượng cho biết khoảng 6h30 sáng 16/11, khi đi xe máy trên cầu Nhật Tân (hướng Đông Anh vào trung tâm Hà Nội), gặp nhóm hơn 10 người đạp xe thể dục trong làn ôtô. Nhận thấy hành vi này gây nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn, anh dùng camera hành trình 360 độ gắn trên mũ bảo hiểm ghi lại.

Bị chặn xe dọa nạt khi quay nhóm đạp xe sai làn Video anh Đậu Quốc Quân dùng camera 360 gắn trên mũ bảo hiểm ghi hình nhóm người đạp xe trên làn ôtô của cầu Nhật Tân, hướng từ Đông Anh vào trung tâm Hà Nội, sáng 16/11. Nguồn: Nhân vật cung cấp

Vừa xuống khỏi cầu, Quân bị ba người trong nhóm đạp xe đuổi kịp, yêu cầu dừng. Hai người bỏ đi khi thấy anh ghi hình, một người đứng lại, hung hăng đe dọa và yêu cầu xóa video. Thấy anh không đồng ý, người này dùng điện thoại chụp ảnh Quân, biển số xe rồi mới rời đi.

Cầu Nhật Tân được thiết kế 4 làn xe mỗi chiều, trong đó ba làn dành cho ôtô và một làn cho xe máy, xe thô sơ (chỉ được di chuyển từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau). Từ tháng 8/2025, Hà Nội đã thí điểm lắp đặt thêm rào chắn kiên cố nhằm ngăn tình trạng xe máy, xe đạp đi vào làn ôtô.

Đây không phải lần đầu anh gặp nhóm này đạp xe sai làn. Những lần trước, anh ghi hình nhưng không bị phát hiện. Theo anh Quân, nhóm này thường đi vào cuối tuần (khung giờ 5h-7h), chia thành hai tốp 5-7 người, dàn hàng 3-4, cản trở ôtô. Nhóm di chuyển tốc độ 40-45 km/h, "như đạp đua tính thành tích thay vì rèn luyện sức khỏe". Có những lần số lượng lên 40-50 người.

Quân gửi video cho cơ quan chức năng, bởi cảm thấy bất an khi có nhiều tai nạn liên quan xe đạp vì đi sai làn trên cầu. Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh và đang phối hợp với công an phường Phú Thượng truy tìm nhóm người đạp xe vào làn ôtô và có hành vi dọa nạt người dân. "Chúng tôi tăng cường tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền để phòng ngừa sai phạm trên tuyến cầu Nhật Tân", vị đại diện nói.

Tình trạng đạp xe theo đoàn tại cầu Nhật Tân, đường Võ Chí Công diễn ra từ lâu nhiều năm qua, lực lượng CSGT mỗi năm có những đợt ra quân xử lý, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn mỗi khi vắng mặt lực lượng chức năng.

Bị chặn xe dọa nạt khi quay nhóm đạp xe sai làn Đoàn xe đạp đi lấn làn ôtô trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng về sân bay Nội Bài được bạn anh Quân ghi lại đầu năm 2025. Nguồn: Nhân vật cung cấp

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội (Hà Nội) nhận định, dù có quy định xử phạt, mức phạt với xe đạp, xe đạp điện (300.000-400.000 đồng theo Nghị định 168) hiện còn thấp, chưa tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi. Ông Tiền cho rằng cần tăng mức phạt cho xe thô sơ, xe điện với các lỗi nguy hiểm, tiệm cận mức của xe máy (ví dụ 1-3 triệu đồng cho lỗi đi vào làn cao tốc). Trường hợp cố tình tái phạm, có thể tịch thu phương tiện.

Quỳnh Nguyễn