Bỉ điều tra nghi vấn Nga can thiệp Nghị viện châu Âu

Thủ tướng Bỉ nói Brussels đang điều tra nghi vấn một số nghị sĩ tại Nghị viện châu Âu được trả tiền để chia sẻ nội dung ủng hộ Nga.

"Các cơ quan tư pháp Bỉ xác nhận hành động can thiệp này sẽ bị truy tố. Quá trình trả tiền không diễn ra ở Bỉ, nhưng hành động can thiệp đã xảy ra tại đây. Bỉ là nơi đặt trụ sở của các cơ quan hàng đầu Liên minh châu Âu (EU), chúng tôi có trách nhiệm bảo đảm quyền bỏ phiếu an toàn và tự do của từng công dân", Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo thông báo hôm nay.

Thủ tướng De Croo nói rằng nghi vấn sẽ được đưa ra thảo luận hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo EU vào tuần sau. "Mục tiêu rõ ràng của Moskva là giúp các ứng viên thân Nga được bầu vào Nghị viện châu Âu, củng cố những luận điệu ủng hộ nước này tại cơ quan lập pháp hàng đầu châu lục", ông cho hay.

Phát ngôn viên Văn phòng Công tố Bỉ xác nhận cuộc điều tra đã được khởi động từ ngày 11/4.

Các nghị sĩ tham gia phiên họp Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ, hôm 11/4. Ảnh: AFP

Cơ quan tình báo Cộng hòa Czech hồi tháng trước thông báo phát hiện một mạng lưới tuyên truyền của Nga tận dụng nhiều nghị sĩ tại châu Âu. Tình báo Bỉ cũng kết luận một số nhà lập pháp đã được trả tiền để thúc đẩy những nội dung tuyên truyền có lợi cho Nga.

Nhóm đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu nói rằng các nghị sĩ bị nghi vấn đến từ Bỉ, Pháp, Đức, Hungary, Hà Lan và Ba Lan.

Thông tin được công bố chỉ hai tháng trước khi 400 triệu cử tri từ 27 nước EU đi bỏ phiếu chọn ra 720 thành viên Nghị viện châu Âu, trong cuộc bầu cử xuyên quốc gia lớn nhất thế giới. Các nhà lập pháp tại Nghị viện châu Âu sẽ là những người quyết định mọi vấn đề của khối. Cuộc bỏ phiếu cũng là phép thử về mức độ ủng hộ đối với những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu tại châu Âu.

Vũ Anh (Theo AFP)