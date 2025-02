Đăk LăkHoàng Quốc Trung, 25 tuổi, bị ngã sau va chạm với hai người đi xe máy lấn phần đường, song bị họ đánh, đá tới tấp phải nhập viện.

Ngày 15/2, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang truy tìm hai người đàn ông đánh anh Trung.

Bị đánh nhập viện sau va chạm giao thông Hai thanh niên đánh, đá anh Trung tới tấp sau va chạm giao thông. Video: Camera an ninh

Camera an ninh thể hiện, trưa 14/2, anh Trung chạy xe máy trên đường Phan Chu Trinh, hướng từ Trần Nhật Duật về Nguyễn Đình Chiểu, thì xảy ra va chạm với xe máy hai người đàn ông (chưa rõ danh tính) chở nhau từ đường nhỏ băng ra. Xe của hai người này đã lấn phần đường khi rẽ trái ra đường lớn.

Cú va chạm khiến anh Trung ngã nhào, không thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, 2 thanh niên kia đã xông vào đá, đánh anh Trung tới tấp rồi bỏ đi. Nạn nhân phải nhập viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo anh Trung, va chạm rất nhẹ do hai bên đều chạy tốc độ chậm. Lúc ngã, anh chưa kịp phản ứng, chưa nói được câu nào thì bị đá thẳng vào mặt, choáng váng. Rất may lúc đó có nhiều người dân xung quanh đến can ngăn.

Trần Hóa