Bị đánh gục khi can ngăn cãi vã sau va chạm giao thông

TP HCMThấy nam sinh bị Nguyễn Khắc Phi "bắt nạt" sau va quẹt giao thông, nam thanh niên đến can ngăn thì bị đánh bất tỉnh; cảnh sát đã bắt khẩn cấp nghi phạm.

Ngày 5/4, Công an phường Dĩ An lấy lời khai những người liên quan, điều tra việc người đàn ông đánh gục nam thanh niên trong con hẻm sau va chạm giao thông.

Người đàn ông mũ đỏ đánh hai thanh niên sau va chạm giao thông. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 4/4, Phi đội mũ bảo hiểm màu đỏ chạy xe máy trong con hẻm nhỏ thuộc phường Dĩ An (Bình Dương cũ) thì va chạm với nam sinh chạy ngược chiều. Cả hai ngã, không ai bị thương. Tuy nhiên, Phi hùng hổ tiến tới, lớn tiếng gây hấn với nam sinh.

Thấy vậy, nam thanh niên mặc áo thun trắng ở gần đó chạy ra can ngăn. Sau một lúc trao đổi qua lại, anh này bị Phi lao vào đánh tới tấp, chảy nhiều máu, bất tỉnh. Gã quay sang tiếp tục đánh nam sinh bị thương, để xe lại hiện trường rồi bỏ đi.

Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Sự việc được camera ghi lại, người dân đưa lên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Nguyễn Khắc Phi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Vào cuộc điều tra, Công an TP HCM xác định Nguyễn Khắc Phi, 27 tuổi, là kẻ đánh hai nạn nhân. Chiều nay, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Phi để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Phước Tuấn