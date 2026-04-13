Bị công an mời làm việc vì câu 'Đố anh bắt được em'

Khánh HòaThanh niên 28 tuổi bình luận ảnh xe độ chế, kèm câu nói "Đố anh bắt được em" trên trang tuyên truyền của công an, bị mời lên trụ sở làm việc.

Ngày 13/4, Công an phường Ba Ngòi cho biết đã gửi giấy mời nam thanh niên 28 tuổi đăng bình luận hàm ý thách thức lực lượng chức năng. Người này đi làm xa, đang về địa phương để làm việc với công an.

Nam thanh niên bình luận kèm hình ảnh xe độ chế trên trang tuyên truyền của Công an phường Ba Ngòi. Ảnh: Minh Khuê

Trước đó, Công an phường Ba Ngòi ra quân xử lý các trường hợp chạy xe độ chế có nẹt pô, rú ga, tụ tập, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự trong khu dân cư. Động thái này nhằm trả lại không gian yên tĩnh, an toàn cho người dân địa phương.

Lực lượng công an sau đó đăng tải một số hình ảnh vi phạm lên trang mạng xã hội của đơn vị để tuyên truyền về chính sách pháp luật. Tuy nhiên, một tài khoản đã vào bình luận, gửi ảnh chiếc xe Exciter có dấu hiệu độ chế, kèm lời lẽ hàm ý thách thức: "Đố anh bắt được em".

Công an phường Ba Ngòi xác định chủ tài khoản này, đồng thời nêu sơ bộ những vi phạm đối với chiếc xe độ chế của nam thanh niên trên, nhắc nhở "công dân tôn trọng pháp luật và sẽ có giấy mời làm việc".

Cảnh sát khuyến cáo việc độ chế xe máy là hành vi vi phạm pháp luật, các gia đình cần quản lý chặt chẽ phương tiện và con em. Khi phát hiện các hành vi gây mất trật tự, công dân cần phản ánh kịp thời đến công an phường để được xử lý.

Bùi Toàn