Bị con trai từ mặt vì tái hôn ở tuổi 70

Trung QuốcBà Qian, 77 tuổi, ở tỉnh Hà Nam cả đời vất vả nuôi năm con khôn lớn. Khi tái hôn ở tuổi xế chiều, bà bị hai con trai cắt đứt liên lạc, từ chối chăm sóc dù bệnh nặng.

Bà và chồng cũ có hai con trai và ba con gái. Hai vợ chồng nuôi dạy con cái nên người, lo dựng vợ gả chồng.

Khi ngoài 50 tuổi, chồng bà Qian bị tai biến, liệt nửa người. 10 năm sau ông qua đời. Kể từ đó bà sống một mình bởi các con đều có gia đình riêng, ít khi về thăm.

Ba năm trước, qua giới thiệu, bà gặp một người đàn ông. Hai người tìm được sự đồng cảm, kết hôn và chuyển đến sống cùng nhau. "Từ ngày tái hôn, mẹ cười nhiều hơn hẳn", con gái út kể.

Sợ lời ra tiếng vào và phản đối từ các con, bà không thông báo tái hôn. Nhưng tin cũng đến tai năm người con. Ba con gái chúc mừng, ủng hộ mẹ tìm hạnh phúc mới. Hai con trai lại cho rằng mẹ làm họ mất mặt.

Từ đó, hai anh em cắt đứt liên lạc, ngừng chu cấp. Mâu thuẫn bị đẩy lên cao khi đầu năm nay, chồng mới của bà đột ngột bị xuất huyết não, phải nằm liệt giường. Không lâu sau, bà cũng nhập viện vì xuất huyết dạ dày, mất khả năng tự chăm sóc. Ba con gái thay nhau về chăm, còn hai con trai không xuất hiện, thậm chí không gọi điện hỏi thăm.

Ảnh minh họa: AI

Trong tuyệt vọng, bà nhờ con gái út liên hệ một chương trình truyền hình để hàn gắn với các con trai.

Khi phóng viên tìm gặp con trai cả, ông nói sẵn sàng chia sẻ một phần chi phí nhưng từ chối chăm sóc trực tiếp vì "không nuôi mẹ tái giá" và lo "mất thể diện".

Ông kể từng gửi tiền, lắp điều hòa, sửa nhà cho mẹ, nhưng việc bà xây nhà rồi bỏ đi khiến ông khó chấp nhận. Vợ ông bức xúc vì bị dân làng đồn bất hiếu.

Luật sư hôn nhân gia đình Xi Junqi khẳng định, theo Bộ luật Dân sự, con cái vẫn có nghĩa vụ cấp dưỡng dù cha mẹ tái hôn. Sau nhiều lần thuyết phục, con trai cả đồng ý, nhưng ra điều kiện "mẹ về nhà, con sẽ chăm sóc".

Tại Trung Quốc, việc cha mẹ cao tuổi tái hôn thường gặp sự phản đối gay gắt từ con cái, đặc biệt ở vùng nông thôn, nơi tư tưởng truyền thống và vấn đề "thể diện" vẫn ăn sâu. Nhiều trường hợp, con cái cắt đứt liên lạc hoặc từ chối chu cấp với lý do cha mẹ "đã có người chăm sóc mới" hoặc lo ngại khối tài sản gia đình bị chia sẻ cho người bạn đời mới.

Một khảo sát cho thấy 65% người cao tuổi mong muốn tái hôn nhưng chưa thực hiện được do con cái không đồng ý. Mâu thuẫn này phản ánh khoảng cách giữa nhu cầu hạnh phúc cá nhân của cha mẹ và định kiến, lợi ích kinh tế của con cái.

Nhật Minh (Theo 163.com/yahoo)