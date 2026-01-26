Bị chồng bỏ vì mắc bệnh lạ gây hói đầu

Trung QuốcLý, 36 tuổi, buộc phải ly hôn sau khi người chồng 16 năm gắn bó ruồng rẫy vì cô mắc bệnh bạch biến khiến tóc rụng, ngoại hình già nua.

Câu chuyện của người phụ nữ ở tỉnh Hà Nam đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận sau khi SCMP đăng tải hôm 25/1. Theo đài truyền hình Hà Nam, bi kịch ập đến với Lý hai năm trước khi một mảng tóc lớn trên đầu cô đột ngột chuyển màu xám trắng. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc bạch biến (vitiligo), căn bệnh da liễu mạn tính làm mất sắc tố da, tóc và niêm mạc. Kể từ đó, vẻ ngoài của Lý lão hóa nhanh chóng, tóc rụng nhiều để lộ mảng da đầu lớn.

Ngoại hình thay đổi không chỉ khiến Lý chịu tổn thương từ những lời đàm tiếu bên ngoài mà còn nhận sự ghẻ lạnh từ chính người thân. Cô kể nhiều trẻ em trên đường chế giễu, gọi cô là "Cầu Thiên Xích" - nhân vật có diện mạo xấu xí trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Đáng buồn hơn, người chồng chung sống 16 năm bắt đầu tỏ thái độ coi thường, chưa từng đưa vợ đi khám hay hỏi han sức khỏe do sợ tốn kém viện phí.

"Từ khi tôi phát bệnh, anh ta không bao giờ cho tôi đi cùng đến các buổi tiệc hay gặp gỡ họ hàng vì sợ mất mặt", Lý chia sẻ. Gần đây, cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân ngột ngạt, chấp nhận đề nghị ly dị của chồng và giành quyền nuôi con.

Lý để lộ mảng đầu hói do bệnh lý trong lúc trả lời phỏng vấn của phóng viên. Ảnh: Baidu

Tiếp nhận trường hợp của Lý, bác sĩ Lục Mãn Xuân, chuyên gia cao cấp tại Bệnh viện Bạch biến Trịnh Châu (Hà Nam), nhận định tình trạng mất sắc tố trên đầu bệnh nhân ban đầu không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, những cảm xúc tiêu cực như lo âu, u uất tích tụ lâu ngày khiến bệnh lan rộng và diễn biến phức tạp. Theo bác sĩ Lục, tâm lý lạc quan đóng vai trò như liều thuốc hiệu quả nhất để kiểm soát hội chứng này.

Dưới góc độ chuyên môn, các chuyên gia y tế cảnh báo bạch biến thường khởi phát âm thầm, không gây đau ngứa ở giai đoạn đầu khiến bệnh nhân dễ chủ quan, lầm tưởng với các bệnh ngoài da thông thường như lang ben hay vảy phấn trắng. Người bệnh có thể nhận diện sớm qua sự xuất hiện đột ngột của các đốm trắng hình tròn hoặc không đều, ranh giới rõ rệt với vùng da lành, kích thước ban đầu chỉ bằng móng tay.

Theo thời gian, các mảng trắng sẽ chuyển dần từ nhạt màu sang trắng đục rồi trắng như sứ, phản ánh mức độ mất dần hắc tố melanin. Tại vùng thương tổn, bề mặt da vẫn trơn nhẵn, không bong vảy nhưng lông hoặc tóc có xu hướng chuyển màu trắng. Các vị trí hở như mặt, cổ, cổ tay hay niêm mạc miệng thường là nơi bệnh khởi phát.

Giới y khoa khuyến cáo nếu nhận thấy các mảng trắng cũ lan rộng hoặc xuất hiện đốm mới kèm hiện tượng viêm đỏ ở rìa trong vòng ba tháng, người dân cần đến ngay cơ sở chuyên khoa. Các bác sĩ sẽ thực hiện xét nghiệm lâm sàng như soi đèn Wood, chụp CT da để can thiệp kịp thời. Bệnh bạch biến có thể xuất hiện ở bất kỳ ai với tỷ lệ mắc ước tính 0,5-2% dân số thế giới.

Sau khi lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ, Lý cho biết cô sẽ buông bỏ quá khứ để tập trung điều trị. Trên mạng xã hội, cộng đồng dành nhiều lời động viên cho bà mẹ đơn thân. "Hãy trân trọng bản thân. Khi không còn ai để dựa vào, bạn phải tự làm chỗ dựa cho chính mình", một độc giả bình luận.

Bình Minh (Theo SCMP, Sohu, HK01)