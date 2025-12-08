Bị cho nghỉ việc vì đi vệ sinh quá nhiều

AustraliaCaitlin Myers kiện hãng mỹ phẩm Sephora đòi bồi thường hơn 235.000 AUD (3,9 tỷ đồng), cho rằng bị đuổi việc vô lý vì đi vệ sinh nhiều do bệnh.

Caitlin Myers, 29 tuổi, vừa đệ đơn lên Tòa án Liên bang Australia sau quyết định sa thải mà cô cho là bất công của Sephora. Các phiên hòa giải giữa hai bên dự kiến diễn ra tại Brisbane trước ngày 19/12.

Theo hồ sơ vụ kiện, Myers làm tư vấn viên tại cửa hàng Sephora ở Brisbane từ năm 2017. Cô mắc hội chứng đau vùng chậu mãn tính (CPPS) và lạc nội mạc tử cung. Căn bệnh gây đau đớn, khiến cô thường xuyên buồn tiểu và buộc phải rời vị trí làm việc liên tục để đi vệ sinh.

Myers cáo buộc quản lý cửa hàng đã gây áp lực về tần suất cô đi vệ sinh trong suốt năm 2021 và 2022. Do tình trạng sức khỏe, cô từng phải về sớm 11 lần. Nguyên đơn khẳng định công ty nắm rõ bệnh tình của cô từ đầu năm 2021, nhưng không có phương án hỗ trợ phù hợp.

Tháng 10/2021, Myers chuyển sang làm bán thời gian với hy vọng cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, đến tháng 5/2022, Sephora ra quyết định sa thải cô với lý do "không đáp ứng yêu cầu công việc".

Nữ nhân viên cho rằng việc công ty không tạo điều kiện làm việc hợp lý đã đẩy cô vào tình trạng trầm cảm, lo âu và mất thu nhập. Số tiền 235.000 AUD cô yêu cầu bao gồm tiền lương bị mất, chi phí điều trị tâm lý và bồi thường tổn thất tinh thần.

Phía Sephora phủ nhận cáo buộc phân biệt đối xử. Đại diện hãng mỹ phẩm lập luận tại tòa rằng họ chỉ biết nhân viên bị đau chứ không nắm rõ chẩn đoán bệnh cụ thể. Công ty nhấn mạnh quyết định sa thải dựa trên việc Myers không đảm bảo ngày công cam kết dù đã được chuyển sang chế độ làm việc giảm giờ.

Nữ nhân viên ở Australia bị sa thải vì đi vệ sinh nhiều lần trong giờ làm việc đã khởi kiện công ty vì thấy vô lý. Ảnh minh họa: Pixabay

Việc sa thải nhân viên liên quan đến tần suất sử dụng nhà vệ sinh từng gây tranh cãi tại nhiều quốc gia. Ví dụ, ngày 29/5, TAND huyện Thông Châu, thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã xét xử sơ thẩm vụ kiện tranh chấp hợp đồng lao động giữa nam nhân viên họ Liu và công ty cũ.

Liu làm việc tại một công ty mạch điện từ năm 2015. Tháng 2/2023, công ty phát hiện Liu thường xuyên ở trong nhà vệ sinh thời gian dài nên sa thải vì vi phạm kỷ luật. Liu khởi kiện, đòi bồi thường hơn 200.000 tệ (690 triệu đồng).

Tại tòa, Liu biện minh vào nhà vệ sinh do nhu cầu cá nhân, không vi phạm nội quy. Tuy nhiên, trích xuất camera cho thấy trong tháng 2/2023, nam nhân viên vào nhà vệ sinh 11 lần, mỗi lần từ 31 phút đến hơn 3 tiếng. Cá biệt có ngày anh ngồi trong đó hơn 6 tiếng.

Theo quy định đã được Liu xác nhận khi ký hợp đồng, nhân viên rời vị trí không xin phép quá một giờ coi như vắng mặt nửa ngày; quá hai giờ tính một ngày. Vắng mặt ba ngày liên tục trong tháng bị xem là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, có thể chấm dứt hợp đồng.

Tòa án nhận định việc đi vệ sinh của Liu "vượt quá nhu cầu sinh lý hợp lý và phạm vi trách nhiệm công việc". Do nguyên đơn không chứng minh được lý do chính đáng cho khoảng thời gian này, tòa tuyên công ty sa thải đúng luật, bác yêu cầu bồi thường.

Minh Phương (Theo Dailymail, China Court)