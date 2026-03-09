Bị chim bồ câu 'chiếm' nhà vì quên đóng cửa sổ

NgaTrở về căn hộ ở Vorkuta sau 3 năm đi làm xa, người đàn ông Nga choáng váng phát hiện nơi ở ngập ngụa phân và lông chim bồ câu.

Đầu tháng 3, đoạn video do một người đàn ông trung niên sống tại thị trấn khai thác mỏ Vorkuta quay lại cảnh tượng tan hoang trong căn hộ của mình đã gây sốt trên mạng xã hội. Hàng chục con chim bồ câu đậu trên sofa, bàn bếp và giường ngủ. Toàn bộ mặt sàn không còn nhìn rõ gạch, thay vào đó là lớp phân, cành cây khô và lông chim dày cộp.

Phòng khách của căn hộ tại thị trấn khai thác mỏ Vorkuta (Nga) phủ đầy lông và phân của đàn chim bồ câu, ngày 3/3. Ảnh: @F7S6R

Theo Komsomolskaya Pravda, người đàn ông này đã rời Vorkuta đến Siberia làm việc từ ba năm trước nhưng sơ ý để mở một ô cửa sổ. Đây là cơ hội hoàn hảo để đàn chim địa phương bay vào trú ngụ và sinh sôi.

"Tổ, lông và phân chim nhiều đến mức có thể đổ thành một mặt sàn mới", chủ nhà bất lực nói trong video. "Giờ tôi không giống chủ nhà, mà giống một kẻ xâm nhập vào vương quốc của lũ chim hơn".

Theo đánh giá của các chuyên gia vệ sinh công nghiệp, việc khôi phục căn hộ này không đơn giản là quét dọn. Phân chim bồ câu chứa hàm lượng axit uric rất cao. Khi bị tích tụ trong thời gian dài kết hợp với độ ẩm, loại axit này có sức ăn mòn khủng khiếp. Chúng đã thấm sâu và phá hủy hoàn toàn cấu trúc của sàn gỗ, làm hỏng lớp sơn tường, ăn mòn các chi tiết kim loại trên đồ gia dụng và làm mục nát toàn bộ đồ nội thất bọc da hay nỉ.

Để có thể ở lại, chủ nhà buộc phải vứt bỏ toàn bộ đồ đạc, bóc lớp sàn cũ, cạo tường và cải tạo lại từ đầu. Chi phí ước tính cho quá trình dọn dẹp đặc biệt và mua sắm lại nội thất rơi vào khoảng 1,5 đến 2 triệu rub (tương đương khoảng 400 đến 540 triệu đồng).

Dưới góc nhìn y khoa, bồ câu hoang dã thường được ví như "những con chuột có cánh" vì chúng mang theo vô số mầm bệnh có thể lây nhiễm chéo sang người. Các chuyên gia y tế cảnh báo, nguy hiểm nằm ở lớp phân khô tích tụ trên sàn nhà. Khi lớp phân này bị xáo trộn hoặc khô lại, chúng phát tán vô số bào tử nấm và vi khuẩn vào không khí. Điển hình là nấm Histoplasma và Cryptococcus – hai tác nhân gây ra các bệnh lý nghiêm trọng về đường hô hấp, viêm màng não, đặc biệt nguy hiểm với những người có hệ miễn dịch yếu. Bên cạnh đó, bồ câu cũng là vật chủ lây truyền vi khuẩn Chlamydia psittaci gây bệnh sốt vẹt (Psittacosis) với các triệu chứng giống hệt bệnh viêm phổi nặng.

Đáng buồn là con số này thậm chí còn đắt hơn giá trị hiện tại của chính căn hộ. Vorkuta nằm ở vòng Bắc Cực lạnh giá và đang chịu cảnh suy giảm dân số nghiêm trọng. Bất động sản tại đây rất rẻ, nhiều người thậm chí rao bán nhà chỉ với giá vài nghìn rúp để cắt đứt gánh nặng đóng phí dịch vụ.

"Mua nhà mới có khi còn rẻ hơn", một người dùng mạng xã hội bình luận. Một người khác bình luận vui: "Ít ra lũ chim cũng hào phóng để lại bữa sáng cho chủ nhà bằng mấy quả trứng lăn lóc trên sàn".

Minh Phương (Theo Odditycentral)