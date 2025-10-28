Bị cáo nhận tội ám sát cựu thủ tướng Nhật Shinzo Abe

Tetsuya Yamagami, 45 tuổi, thừa nhận bắn chết ông Abe bằng súng tự chế trong phiên xét xử đầu tiên sau hơn ba năm xảy ra vụ ám sát.

Tetsuya Yamagami mặc áo đen, quần tây màu xám trong phiên tòa tại thành phố Nara, miền tây Nhật Bản, ngày 28/10. Bị cáo thừa nhận tội danh giết người trong phiên điều trần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ ám sát gây chấn động Nhật Bản.

"Đúng là tôi đã làm việc đó", bị cáo nói, giọng bình tĩnh.

Yamagami rời đồn cảnh sát ở thành phố Nara ngày 10/7. Ảnh: AP

Yamagami bị bắt tại hiện trường vụ ám sát hồi tháng 7/2022. Bị cáo sử dụng súng tự chế để bắn ông Abe, người đang phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do tại thành phố Nara.

Luật sư của bị cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt với lý do súng tự chế mà thân chủ sử dụng không nằm trong danh mục súng lục của Luật Kiểm soát Súng và Kiếm Nhật Bản.

Phiên tòa gây chú ý vì diễn ra vào đúng ngày tổ chức cuộc họp giữa hai đồng minh cũ của ông Abe là Thủ tướng đương nhiệm Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang thăm Nhật Bản.

"Ông ấy là người bạn tuyệt vời của tôi và cũng là người bạn tuyệt vời của bà", ông Trump nói khi bắt tay nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Ông Abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp ông Trump sau khi ông đắc cử tổng thống lần đầu năm 2016. Hai người xây dựng mối quan hệ thân thiết qua nhiều vòng chơi golf ở Mỹ và Nhật Bản.

Theo truyền thông Nhật Bản, Yamagami đổ lỗi cho ông Abe vì đã quảng bá cho Giáo hội Thống nhất, nhóm tôn giáo mà anh ta ghi hận vì gia đình khánh kiệt do mẹ đẻ quyên góp khoảng 100 triệu yen (660.000 USD) cho tổ chức này.

Giáo hội Thống nhất được thành lập năm 1954 ở Hàn Quốc, vươn ra toàn cầu và sở hữu đế chế kinh doanh lớn. Tổ chức từng đối mặt tranh cãi ở Mỹ, nơi người sáng lập Sun Myung Moon bị kết tội trốn thuế và lĩnh án tù. Tại Nhật Bản, Giáo hội Thống nhất đăng ký hoạt động với tư cách một tôn giáo từ năm 1964 và đối mặt với nhiều vụ kiện từ gia đình những tín đồ đã quyên góp khoản tiền lớn.

Sau phiên tòa hôm nay, sẽ có thêm tới 17 phiên điều trần nữa diễn ra trước cuối năm. Tòa dự kiến ra phán quyết vào 21/1/2026.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)