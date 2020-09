Bị cáo khủng bố: 'Nhận lệnh gây nổ bất cứ cơ quan nào'

TP HCMVũ Hoàng Nam, 24 tuổi, thừa nhận đặt hai quả nổ tại Công an phường 12 quận Tân Bình, sau khi nhận lệnh "gây nổ bất cứ cơ quan nhà nước nào" từ nhóm khủng bố.

Chiều 21/9, TAND TP HCM tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Khanh (56 tuổi, ngụ Đồng Nai) và 19 người khác về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ theo Điều 113, Điều 305 BLHS 2015.

Trong đó, bị cáo Vũ Hoàng Nam, 24 tuổi, là người đặt hai quả nổ tại trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình hồi tháng 6 năm 2018, khiến hai người bị thương, thiệt hại nhiều tài sản.

Bị cáo Vũ Hoàng Nam được đưa đến toà ngày 21/9. Ảnh: Hữu Khoa.

Khai với HĐXX, Nam thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, cho biết quen Ngô Văn Hoàng Hùng (68 tuổi, tức Ngô Hùng - Tổng tư lệnh tổ chức Triều Đại Việt ở Canada) qua mạng xã hội từ đầu năm 2018. Bốn tháng sau, Nam được Ngô Hùng kết nạp vào tổ chức, giao nhiệm vụ đăng các video về tổ chức lên nhiều trang mạng.

Chiều 17/6/2018, Nam được yêu cầu đi gặp Nguyễn Khanh ở Đồng Nai (được Hùng hứa phong chức Chuẩn tướng, Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai) để lấy những trái nổ.

Hai hôm sau, Nam gặp Nguyễn Khanh và được người này chỉ đạo gặp Dương Bá Giang - người chế tạo remote kích nổ từ xa, tại quán cà phê cùng với Dương Khắc Minh (27 tuổi, tân binh của tổ chức, được Giang giới thiệu).

Nam và Minh nhận hai quả nổ, được hướng dẫn sử dụng kèm lệnh "cho nổ bất cứ cơ quan nhà nước nào" (để gây tiếng vang cho tổ chức khủng bố). Cả hai nhận thêm 2,5 triệu đồng rồi cùng nhau đi về TP HCM ngay trong đêm. Nam nói cho Minh biết về Triều Đại Việt của Tổng tư lệnh Ngô Hùng và nhiệm vụ "tổ chức giao".

Đến sáng 20/8/2018, bộ đôi về nhà trọ của Minh ở quận 9, mua băng keo, hộp carton làm hai gói quà tặng, ngụy trang hai quả nổ bên trong. Trưa cùng ngày, chúng chở nhau bằng xe máy về hướng quận Tân Bình, chọn trụ sở Công an phường 12 trên đường Trường Chinh - gần nơi ở của gia đình Nam.

Minh đứng chờ ở ngoài, Nam vào gặp nữ công an tiếp dân và xin giấy xác nhận hạnh kiểm, đặt balô màu đen có hộp quà chứa quả nổ gần đó. Lấy lý do "đi lấy hộ khẩu", Nam ra ngoài sân đến nơi để xe của khách đặt gói quà đựng quả nổ thứ hai. Hắn đi ra ngoài kích nổ rồi phóng lên xe Minh cùng tẩu thoát. Vụ nổ khiến nữ công an và một người khác bị thương; nhiều xe máy, tài sản hư hỏng.

Nam và Minh về Đồng Nai gặp Khanh để nhờ dắt đi trốn. Khanh nói Giang dắt hai người này đi thuê phòng trọ gần khu vực Hố Nai (Đồng Nai) để ẩn nấp. 8 ngày sau thấy sự việc yên ắng, Nam và Minh chia nhau bỏ trốn mỗi người một nơi.

Ngày 1/7/2018, Nam từ Đăk Nông đi về hướng TP HCM tìm đường trốn sang Campuchia thì bị cảnh sát bắt. Khanh và những người còn lại lần lượt bị bắt sau đó.

Bị cáo Dương Khắc Minh. Ảnh: Hữu Khoa.

Trả lời HĐXX, bị cáo Dương Khắc Minh khai vừa được kết nạp vào tổ chức Triều Đại Việt chiều 19/6/2018 qua lời giới thiệu của Dương Bá Giang - tức một ngày trước khi cùng Nam đi đặt mìn.

Cũng thừa nhận hành vi, Dương Bá Giang cho biết nhiệm vụ của mình là "nghe theo chỉ đạo của Nguyễn Khanh". Suốt quá trình chế tạo bộ phận kích nổ, bị cáo chỉ nhận 1,5 triệu đồng đi mua 13 remote, mua đồ, và đổ xăng.

Tương tự, các bị cáo còn lại đều thừa nhận cáo trạng truy tố.

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Nguyễn Khanh cùng đồng phạm là rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội và trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng ghi nhận các bị cáo đã ăn năn hối hận, phạm tội do bị lôi kéo...

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Khanh 19-20 năm tù về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; 3-4 năm về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ; tổng hợp hình phạt 22-24 năm.

Bị cáo Dương Bá Giang; Nguyễn Minh Tấn (được Ngô Hùng phong chức Tư lệnh Quân khu 4, nhiệm vụ phát triển tổ chức ở miền Tây) bị đề nghị 17-18 năm tù.

Các bị cáo Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh, Phạm Trần Phong Vũ bị đề nghị 16 -17 năm tù. Những người còn lại bị đề nghị 2-14 năm tù.

Ngày mai (22/9) toà tuyên án.

Quốc Thắng