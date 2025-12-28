Bị cáo buộc biển thủ, nữ nghị sĩ Mỹ sửa ảnh xóa nhẫn kim cương 100.000 USD

MỹBà Sheila Cherfilus-McCormick bị cáo buộc đã sử dụng một phần trong 5 triệu USD biển thủ từ quỹ cứu trợ để mua chiếc nhẫn kim cương vàng 3,14 carat.

Sheila Cherfilus-McCormick, 46 tuổi, nghị sĩ đảng Dân chủ tại Florida, chia sẻ ảnh chân dung trong bài đăng chúc mừng Giáng sinh vào ngày 25/12 trên mạng xã hội X. Nhưng khi so sánh với phiên bản bức ảnh được công bố trước đó, người dùng mạng nhanh chóng nhận thấy chiếc nhẫn trên tay nữ nghị sĩ đã biến mất.

"Chiếc nhẫn bà mua bằng tiền ăn cắp đâu rồi?", một số người gửi bình luận.

Bà Sheila bị truy tố vào ngày 19/11 với cáo buộc biển thủ 5 triệu USD tiền cứu trợ Covid-19 của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA). Nữ chính trị gia này bị cáo buộc sử dụng séc ngân hàng trị giá 109.000 USD để mua chiếc nhẫn kim cương vàng 3,14 carat tại New York vào tháng 9/2021.

Ảnh chân dung đeo nhẫn trước đó của bà Sheila Cherfilus-McCormick (trái) được chỉnh sửa để xóa chiếc nhẫn. Ảnh: United States House of Representatives/X

Chánh văn phòng của bà Sheila, Naomie Pierre-Louis, cho biết việc chỉnh sửa ảnh không phải do nữ nghị sĩ chỉ đạo. Theo đó, quyết định này được đưa ra bởi những nhân viên có thiện chí nhằm bảo vệ danh tiếng của bà Sheila, dù điều này là "không được phép và không nên xảy ra".

Theo cáo trạng liên bang, bà Sheila bị cáo buộc cùng anh trai biển thủ 5 triệu USD tiền cứu trợ của FEMA. FEMA vốn thuê công ty thuộc sở hữu của gia đình bà Sheila để phục vụ công tác tiêm chủng vaccine Covid-19. Năm 2021, FEMA chuyển nhầm cho công ty này 5 triệu USD do "lỗi hành chính".

Số tiền không được trả lại mà bị chuyển sang nhiều tài khoản của bạn bè và người thân bà Sheila, sau đó được họ quyên góp cho chiến dịch tranh cử vào Quốc hội năm 2022 của chính nữ nghị sĩ, đồng thời được dùng để chi tiêu cá nhân, bao gồm chiếc nhẫn.

Theo hồ sơ tòa án, bà Sheila bị buộc tội biển thủ công quỹ, khai báo thuế sai sự thật và nhiều tội danh khác. Bà đối mặt với tổng cộng 15 cáo buộc liên bang và nếu bị kết tội, có thể phải ngồi tù tới 53 năm.

Nữ nghị sĩ đã ra trình diện chính quyền ở Miami vào ngày 25/11 và sau đó được tại ngoại. Bà không nhận tội, dự kiến ra tòa để nghe cáo trạng vào 29/12.

Tuệ Anh (theo CBS12, People)