Bị can vụ án tịnh thất Bồng Lai tử vong

Long AnBà Lê Thu Vân, bị can trong vụ án tịnh thất Bồng Lai, sau hơn 2 năm bị khởi tố, cho tại ngoại chờ xét xử thì tử vong vì bị bệnh.

Chiều 28/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, bà Vân, 67 tuổi, sau thời gian được tại ngoại để điều trị bệnh tại hộ bà Cao Thị Cúc (chủ tịnh thất Bồng Lai) đã tử vong vì bệnh tật, gia đình đã đưa đi an táng.

Trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại tịnh thất Bồng Lai hai năm trước, ngoài ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và 2 bị can, bà Vân cũng bị khởi tố. Tuy nhiên, bà này đã đi khỏi nơi cư trú nên bị truy nã. Hai tháng sau đó, bà Vân ra đầu thú, được cho tại ngoại.

Bà Vân bị cáo buộc đã có lời lẽ xuyên tạc "Công an huyện Đức Hòa bắt cóc người" khi cùng nhóm đồng phạm kéo đến trụ sở công an "đòi Diễm My" - cô gái bỏ nhà đến tịnh thất Bồng Lai tu. Bị can cùng bà Cao Thị Cúc còn có hành vi vái lạy, gọi ông Lê Tùng Vân khi đó mặc hậu vàng là "Đức thầy bổn sư giáo chủ".

Cơ quan điều tra khám xét nhà ông Lê Tùng Vân hồi tháng 4. Ảnh: Thúy Phượng

Hồi tháng 11/2022, TAND tỉnh Long An xác định, từ năm 2019 đến 2021, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên lập tài khoản Youtube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official. Các bị cáo đã quay phim, dàn dựng, đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An...

Tòa tuyên phạt ông Vân 5 năm tù về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự; Nhất Nguyên cùng các bị cáo còn lại nhận mức án 3-4 năm.

Đến giữa tháng 4, ông Vân chưa chấp hành án phạt tù lại bị khởi tố về hành vi Loạn luân, xảy ra tại thời điểm sống ở nhà bà Cao Thị Cúc.

Hồi đầu tháng 7, đến lượt Lê Thanh Nhất Nguyên (đang thụ án 4 năm tù) tiếp tục bị khởi về hành vi "giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nam An