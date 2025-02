Bị can đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ

Ninh ThuậnCảnh sát đang truy bắt Lê Văn Duy Khánh - bị can mua bán ma tuý đã đục tường nhà tạm giữ bỏ trốn.

Khánh, 34 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu bị Công an huyện Thuận Bắc ra quyết định truy nã toàn quốc, ngày 12/2.

Bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải bị can Khánh đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất.

Chân dung Lê Văn Duy Khánh. Ảnh: Cảnh sát cung cấp

Trước đó, Khánh bị bắt tạm giam về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy vào tháng 8/2024. Do Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuận đang sửa chữa, anh ta được giam giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc.

Trưa 11/2, Khánh đã đục tường tại khu vực tắm nắng, thoát ra khỏi buồng giam, sau đó trèo tường bỏ trốn từ phía sau khu vực bảo vệ. Vụ việc được cán bộ nhà tạm giữ phát hiện vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Công an huyện Thuận Bắc đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức truy bắt Khánh.

Tư Huynh