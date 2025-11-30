Bị cấm làm cảnh sát suốt đời do 'nội gián' cho bạn trai buôn ma túy

AnhSĩ quan tập sự Maryam Ilyas, 20 tuổi, bị cấm hành nghề suốt đời sau khi tiết lộ bí mật của cảnh sát cho bạn trai, người đang bị điều tra trong vụ án buôn ma túy.

Hội đồng kỷ luật dự kiến sa thải cô trong tuần này, song cho biết Maryam Ilyas, cựu cảnh sát Tây Yorkshire, đã xin từ chức ngay trước phiên điều trần kỷ luật, hôm 27/11.

Maryam Ilyas bị cáo buộc, trong quá trình đào tạo sĩ quan đã 3 lần truy cập vào máy tính của Cảnh sát West Yorkshire, từ tháng 3-5/2025, để tìm kiếm thông tin mật về bạn trai mình, hiện chỉ được cảnh sát tiết lộ là J.

Cô sau đó đã báo cho người yêu rằng anh ta là mục tiêu của một vụ điều tra bí mật.

Maryam Ilyas bị cấm làm cảnh sát suốt đời do làm "tay trong" cho bạn trai buôn ma túy. Ảnh: Telegraph

Cảnh sát không phát hiện ra mối quan hệ của cô với kẻ buôn ma túy, cho đến tháng 7 vừa qua, khi hắn bị cảnh sát bắt giữ và lộ ra những tin nhắn điện thoại giữa hai người.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện ra hai người đã trao đổi tin nhắn về tiền bạc và ma túy. Tên tội phạm đã gửi hình ảnh một "núi tiền" cho nữ cảnh sát tập sự, và cả hai đã thảo luận về việc buôn bán ma túy. Cô bị phát hiện đã nhiều lần chuyển cho hắn ta thông tin mật và hình ảnh về hoạt động của cảnh sát, thời gian địa điểm những cuộc tuần tra bằng thường phục, đồng thời cho xem hồ sơ của hắn trên hệ thống của lực lượng.

Phiên điều trần kỷ luật cho thấy rằng cô đã không thông báo cho cơ quan chủ quản về mối quan hệ của mình với bạn trai tội phạm sau khi được tuyển dụng vào năm 2024. Maryam với các nhà điều tra rằng "không biết về tiền án của anh ta".

Ban đầu cô phủ nhận mọi hành vi sai trái trong vụ án, nói rằng là một sĩ quan mới vào nghề, non nớt nhưng lại bị giao nghĩa vụ "buộc phải già đời như cảnh sát lão luyện".

Song sau đó với các bằng chứng về tin nhắn và những cuộc thảo luận về buôn ma túy trong dữ liệu điện thoại, cô đã thú nhận các cáo buộc. Cảnh sát trưởng đánh giá hành vi của cựu thuộc cấp là "lặp đi lặp lại", "kéo dài" và "có chủ ý", thể hiện sự thiếu tôn trọng với công chúng và các đồng nghiệp.

Hải Thư (Theo Telegraph, Mirror)