Bị cấm hút thuốc trong nhà mình vì mùi bay sang hàng xóm

MỹCụ bà Josefa Ippolito-Shepherd vừa giành chiến thắng bước ngoặt khiến ông hàng xóm bị cấm hút cần sa y tế trong chính ngôi nhà của mình, dù việc này là hợp pháp.

Ông Thomas Cackett, cư dân 73 tuổi ở Washington DC, vừa trở thành người đầu tiên bị tòa cấm hút cần sa ngay tại nhà mình, dù chất ma túy này được phép sử dụng tại thủ đô nước Mỹ.

Ông trở thành bị đơn bất đắc dĩ trong vụ kiện với người hàng xóm, từng là bạn thân, bà Josefa Ippolito-Shepherd, 76 tuổi. Bà nói mùi cần sa "như phân chuột" hoặc "chồn hôi" tỏa ra từ cửa nhà của ông Thomas khiến sợ hãi khi về nhà. Bà thậm chí còn nôn mửa mỗi khi ông châm điếu thuốc.

Ông Thomas bị tòa cấm hút thuốc trong bán kính 8 mét từ ngôi nhà của bà Josefa. Vì họ là hàng xóm sát vách, điều này đồng nghĩa, ông không được hút thuốc trong chính nhà mình. Ảnh: NYPost

Bà khai với tòa việc hút thuốc của ông Thomas tạo ra "mùi hôi thối và nồng nặc khiến bà bị ốm nặng". Bà đã sống trong căn hộ này tại khu Cleveland Park trong 37 năm và không muốn rời đi.

Bà tự đại diện cho mình trong vụ án, cho biết đã nỗ lực chấm dứt tình trạng khói thuốc này từ năm 2018 khi cố gắng "ngoại giao" giải quyết vấn đề bằng cách nói chuyện.

"Tôi đã cầu xin ông ấy nhưng mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả", bà nói. Cuối cùng, bà thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiện ra tòa.

Ngoài lý do mùi khó chịu, theo bà, chất trong cần sa được coi gây ung thư, rất nguy hiểm cho con người, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Bà cho hay không muốn trở thành người "hút cần thụ động" và mang bệnh vào người.

Vụ án trước đó được xét xử sơ thẩm vào năm 2023 và bà Josefa đã giành phần thắng. Nhưng sau đó ông Thomas kháng cáo.

Tại phiên xử của tòa Phúc thẩm Washington, DC hôm 19/10 vừa qua, bị đơn cho hay ông là quản lý nhà hàng, làm việc theo ca rất căng thẳng. Loại thuốc ông hút là loại cần sa y tế giúp ông giảm đau và ngủ ngon. Ngoài ra, nó cũng giúp ông đối phó với tá bệnh tật người già bao gồm ung thư da, viêm gan mãn tính, viêm khớp và đau thần kinh tọa.

Ông nói chỉ hút thuốc một lần một ngày và không bao giờ hút quá 5 phút; khẳng định không phải "dân bay". Nhưng HĐXX cho biết họ "nghi ngờ" việc chỉ hút thuốc vài phút mỗi ngày, dựa vào tình trạng nghiện ngập khá nặng của ông.

Tòa do đó giữ nguyên phán quyết sơ thẩm. "Việc bà ấy sử dụng và hưởng thụ tài sản của mình quan trọng hơn việc ông sử dụng và hưởng thụ cần sa", tòa nêu.

Theo bản án đã có hiệu lực, ông Thomas hiện bị cấm hút thuốc trong phạm vi 8 m từ nhà bà Josefa, kể cả trong chính ngôi nhà của ông. Theo Daily Beast, phán quyết là "phát súng đầu" tạo ra tiền lệ ở thủ đô, thậm chí toàn quốc về vụ án loại này.

Việc sử dụng cần sa y tế đã được hợp pháp hóa tại Washington, DC kể từ năm 2009 và đây là một trong khoảng 40 tiểu bang, vùng lãnh thổ và quận ở Mỹ đã thông qua luật này.

Hải Thư (Theo Telegraph, NYPost)