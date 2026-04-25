Bị cầm hòa, Real gần hết hy vọng đua La Liga

Bị Real Betis gỡ hòa 1-1 ở những giây cuối tại vòng 33 tối 24/4, Real Madrid đối diện nguy cơ bị đầu bảng Barca nới rộng khoảng lên 11 điểm.

Trong bối cảnh tuyến giữa tan hoang vì chấn thương của Aurelien Tchouameni, Arda Guler và một Dani Ceballos không còn được nhắc đến, Thiago Pitarch từ học viện La Fabrica lại được HLV Alvaro Arbeloa trọng dụng. Đồng thời, nhà cầm quân 43 tuổi vẫn tin dùng Trent Alexander-Arnold ở vị trí hậu vệ phải, bất chấp tuần lễ qua dấy lên những căng thẳng giữa ông và thủ quân Dani Carvajal - người đang lo sợ mất suất dự World Cup trong đội hình tuyển Tây Ban Nha.

Trong khoảng nửa tiếng đầu, đội khách cho thấy được tầm vóc của mình khi khai thác được khoảng trống giữa các tuyến. Phút 17, Fede Valverde - trận này đá lùi sâu như một mỏ neo, cho phép Pitarch rảnh chân hơn - tung cú sút sấm sét từ cự ly 30 m. Thủ thành Alvaro Valles cản phá lóng ngóng tạo điều kiện cho Vinicius ập vào dứt điểm chân trái cận thành. Không lâu sau, trọng tài chính Soto từ chối một quả phạt đền cho Real sau tình huống để bóng chạm tay của Ricardo Rodriguez, khiến HLV Arbeloa phản ứng dữ dội sau trận.

Vinicius mở tỷ số cho Real trong trận hòa Betis 1-1 ở vòng 33 La Liga ngày 24/4/2026 trên sân La Cartuja, Sevilla, Tây Ban Nha. Ảnh: AS

Real mùa này là một thực thể không nhất quán, cứ như bị phân thành nhiều mảnh. Như chính tại La Cartuja, chỉ trong một hiệp đấu, họ phô diễn cả những gì tốt nhất và tệ nhất. Sau khởi đầu chắc chắn, ít mất bóng, chơi thứ bóng đá đầy thanh thoát. Nhưng đấy chỉ như một cơn "lên đồng" chốc lát. Ngay khi Betis đẩy cao áp lực và trút bỏ tâm lý e sợ, hệ thống của Real bắt đầu rạn nứt.

Phút 44, Pitarch hớ hênh mở ra thời cơ cho Betis, nhưng thủ thành Andriy Lunin kịp sửa sai cho đồng đội bằng pha rướn người hết cỡ trước cú sút của Antony. Sau đó anh tiếp tục từ chối các cơ hội của Cedric Bakambu và chính Antony một lần nữa. Chủ nhà cho thấy họ khát khao vị trí thứ 5 đến nhường nào, còn Real thì hoàn toàn đánh mất thế trận ngay khi họ đang ở trạng thái tốt nhất.

Sang hiệp hai, Kylian Mbappe đưa được bóng vào lưới ở phút 54 nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Betis dần lấy lại quyền kiểm soát trước một Real rời rạc đến khó hiểu. Phút 59, Valverde mắc sai lầm dẫn đến một quả phạt góc "lãng xẹt", và dường như cả tập thể áo trắng cũng mất kết nối từ đó. Những pha phối hợp giữa các tuyến biến mất, Bellingham lẫn Pitarch đều như người vô hình.

Khi Pellegrini tung vào sân Marc Roca và Cucho Hernandez, Betis duy trì áp lực không ngừng nghỉ, hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Một lần nữa, Lunin phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm của Cucho khi hàng thủ đại diện thành Madrid liên tục chao đảo. Trong đó, Arnold liên tục bị Abde hành hạ với những pha tăng - giảm tốc đầy khó chịu.

Các cầu thủ Real thẫn thờ sau bàn gỡ của Betis. Ảnh: AS

Real đã có thể kết liễu trận đấu trong hai tình huống phản công sắc nét cuối trận. Nhưng, đó chỉ là "giá như". Còn sự thật là Lunin đã phải liên tục gồng gánh bảo vệ cách biệt 1-0 mong manh trong quá nhiều phút. Trong cơn bĩ cực, dường như chỉ mình thủ thành người Ukraine còn nuôi niềm tin vào một cuộc lật đổ Barca. Với 5 pha cứu thua xuất thần, anh đã trì hoãn bàn gỡ của Betis.

Cho đến khi Pellegrini quyết định tung toàn bộ hỏa lực vào sân, với Lo Celso và Isco là những quân bài chiến lược, để tìm kiếm bàn gỡ. Sự kiên trì không biết mệt mỏi của Betis cuối cùng được đền đáp ở phút 94 với cú sút chìm của Hector Bellerin.

Đen đủi hơn cho Real, Mbappe đã phải chủ động xin thay người vì một vấn đề sức khỏe nào đó. Khi World Cup 2026 đang cận kề, thủ quân tuyển Pháp có lý do để thận trọng. Mbappe đã bắt đầu nghĩ cho tương lai, và Real có lẽ cũng phải bắt đầu nghĩ cho kế hoạch mùa 2026-2027.

