Bị cấm đường ở New York, Tổng thống Macron gọi điện cho ông Trump

MỹĐoàn xe của Tổng thống Macron bị chặn lại do New York cấm đường để đón ông Trump, lãnh đạo Pháp đã gọi cho người đồng cấp Mỹ để kể lại sự việc.

Đoàn xe chở Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 22/9 rời khỏi trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, Mỹ sau khi ông có bài phát biểu công nhận Nhà nước Palestine trước Đại hội đồng. Tuy nhiên, đoàn xe sau đó bị chặn do New York cấm đường để đón Tổng thống Donald Trump.

Video do các nhà báo Pháp quay lại cho thấy ông Macron cố thuyết phục một cảnh sát rằng hãy để đoàn xe của ông đi qua, nếu đoàn của ông Trump chưa tới.

"Tôi thực sự xin lỗi, thưa ngài Tổng thống, mọi con đường hiện đều bị phong tỏa", cảnh sát nói.

Ông Macron sau đó gọi điện thoại cho ông Trump. "Ngài khỏe không? Đoán xem nào, tôi đang phải chờ trên đường phố do mọi con đường đều bị phong tỏa chờ ngài đi qua đây", ông Macron nói.

Bị cấm đường ở New York, Tổng thống Macron gọi điện cho ông Trump Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi điện cho người đồng cấp Mỹ Donald Trump trên đường phố New York ngày 22/9. Video: brutofficiel

Lãnh đạo Pháp buộc phải đi bộ 30 phút trên đường phố Manhattan, hướng về phía đại sứ quán Pháp và vẫn tiếp tục trò chuyện qua điện thoại với ông Trump, một nguồn tin thân cận với ông Macron xác nhận.

Ông Macron dường như không khó chịu về sự việc, liên tục mỉm cười và vui vẻ chụp ảnh với những người qua đường.

Một người đàn ông trong lúc chụp ảnh đã hôn lên trán ông. Đội cận vệ có vẻ lo lắng và Tổng thống Macron trấn an họ: "Không sao đâu mọi người".

Huyền Lê (Theo Newsweek, NY Post)