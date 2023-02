Bị 'bùng nợ' do cho vay nặng lãi, có được báo công an?

Khi em đòi tiền thì người nhà của con nợ (đang bỏ trốn) tỏ thái độ thách thức, doạ báo công an việc em cho vay nặng lãi, nói "đi tù là chắc". Chẳng nhẽ em bị mất trắng tiền (Độc giả Thành Đạt)

Em cho một người vay 500 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng/triệu đồng/ngày, tức mỗi ngày phải trả em một triệu đồng lãi. Mới trả lãi được 7 ngày, anh ta bỏ trốn.

Bên vay tiền do người quen của em giới thiệu. Em có giấy nhận vay nợ viết tay và căn cước công dân của người đó. Em đến nhà đòi thì người nhà anh ta không xin khất nợ hay nói chuyện biết điều mà lại dọa báo công an do em đã cho vay lãi nặng, như thế sẽ bị đi tù.

Giờ em xót tiền, muốn báo công an nhưng cũng sợ bị vướng mắc với pháp luật. Đây là lần đầu em cho vay chứ không phải kinh doanh dịch vụ vay nợ gì. Em cho anh ta vay hoàn toàn tự nguyện, anh ta cũng đồng ý với mức lãi đó chứ không ai ép buộc. Vậy em có phạm tội không?

Nếu bị người nhà anh ta tố cáo, em có thể bị phạt thế nào? Em nên chờ con nợ trả tiền hay báo công an?

Em mong nhận được lời khuyên.