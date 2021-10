Bị bắt với cáo buộc 'tham gia tổ chức phản động'

Ngày 15/10, Viên bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Lâm Đồng bắt tạm giam về hành vi Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Viên (áo thun xanh) bị bắt tạm giam sáng 15/10. Ảnh: Khánh Hương

Theo cơ quan điều tra, năm 2017, Viên lên mạng tìm hiểu về tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân cầm đầu. Người này sau đó làm đơn xin tham gia và được kết nạp thành viên, hoạt động tích cực, tuyên truyền các thông tin về tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" nhằm kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia trưng cầu dân ý...

Cơ quan An ninh điều tra xác định, mục đích của Viên tham gia tổ chức này nhằm thay đổi chế độ, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, ủng hộ Đào Minh Quân về Việt Nam làm tổng thống.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ án.

Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân (69 tuổi) thành lập tại Mỹ năm 1991, tự phong là thủ tướng. Từ cuối năm 2013, ông này cùng những người trong tổ chức thành lập trang web, blog... để lôi kéo, phát triển lực lượng tại Việt Nam và cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia khác.

Tổ chức này thường xuyên tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Việt Nam; kích động khủng bố, rải truyền đơn kích động biểu tình, phá hoại...

Năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, truy nã Ðào Minh Quân về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Khánh Hương