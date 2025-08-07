Bị bắt vì tống tiền lãnh đạo văn phòng đăng ký đất

Ngày 7/8, Đạo bị Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Phạm Quang Đạo lúc bị bắt. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, năm 2009, Đạo mua một lô đất giá 170 triệu đồng ở xã Gào, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND TP Pleiku (cũ) cấp. Năm 2017, chính quyền thành phố phát hiện thửa đất trên cấp không đúng quy định nên ra thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Ông Đạo tìm chủ đất đòi lại 170 triệu đồng không được, quay sang yêu cầu cán bộ địa chính tại UBND xã Gào "làm sai phải chịu trách nhiệm". Cụ thể là cán bộ địa chính phải đòi chủ đất 500 triệu đồng đưa cho ông ta, nếu không được thì anh này phải đưa 250 triệu đồng. Đạo dọa cán bộ địa chính "không thực hiện sẽ bị khởi kiện".

Sau khi cán bộ địa chính được bổ nhiệm Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Pleiku, Đạo liên tục gọi điện, nhắn tin và gặp trực tiếp anh này đòi tiền.

Chiều hôm qua, Đạo đến phòng làm việc của anh này nhận 250 triệu đồng và viết giấy nhận tiền, cam kết không khiếu nại thì bị cảnh sát bắt giữ.