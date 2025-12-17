Bị bắt vì ném gạch vỡ trán bé hàng xóm

Quảng NgãiCho rằng bị phá phách vườn nhà, ông Nguyễn Văn Kiều, 47 tuổi, ném gạch vào nhóm trẻ hàng xóm khiến một bé trai thương tích 36%.

Ngày 17/12, Ông Nguyễn Văn Kiều (ở thôn Trung An, xã Bình Sơn) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Ông Kiều thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Theo điều tra, Kiều có hiềm khích với nhóm trẻ hàng xóm vì cho rằng các cháu thường đến vườn nhà mình quậy phá.

Tối 17/10, ông ta chạy xe máy về nhà, gặp nhóm trẻ 12-13 tuổi đang chơi trên đường bêtông trong xóm. Nghe các cháu hô "chạy nhanh", ông này tức giận cầm một viên gạch 6 lỗ ném về phía đám đông.

Viên gạch trúng mặt bé trai 12 tuổi khiến nạn nhân choáng váng, ngã xuống đường. Gia đình sau đó đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị vỡ xương trán, vỡ thành trước và thành trong xoang hàm phải, gãy xương cánh mũi, tụ dịch đa xoang. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36%.

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của bị can là rất nghiêm trọng. Tại địa phương, ông Kiều được xác định thường xuyên uống rượu, gây mất an ninh trật tự.

Phạm Linh