Bị bắt vì liên tục ném gạch đá vào nhà hàng xóm ở TP HCM

Nguyễn Thành Chuyến, 27 tuổi, mâu thuẫn với người phụ nữ hàng xóm nên cùng đồng phạm liên tục ném gạch đá vào nhà chị này, thách thức, đe dọa.

Ngày 11/12, Chuyến và Võ Văn Tài, 30 tuổi, bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Ném gạch đá vào nhà hàng xóm sau mâu thuẫn Camera ghi cảnh Võ Văn Tài mang đá ném vào nhà hàng xóm. Ảnh: Camera an ninh

Theo điều tra, gia đình Chuyến và chị Thanh, 33 tuổi, sống gần nhau ở phường An Phú (tỉnh Bình Dương cũ), xảy ra mâu thuẫn suốt thời gian dài. Trong những lần nhậu với người bạn cùng xóm Võ Văn Tài, anh ta rủ "dằn mặt" đối thủ.

Tối 30/11, sau khi nghe Chuyến kể tiếp tục xích mích với chị Thanh, Tài bênh bạn nên đến nhà người phụ nữ liên tiếp ném gạch đá vào trong, gây nhiều tiếng đổ vỡ. Gia đình chị Thanh ra hỏi chuyện thì anh ta lớn tiếng chửi, dọa nạt, thách thức.

Võ Văn Tài và Nguyễn Thành Chuyến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Sau khi về nhà, Tài kể sự việc cho Chuyến nghe. Chưa vừa lòng, cả hai tiếp tục mang thanh sắt, cờ lê, quay lại nhà chị Thanh gây sự. Thấy gia đình chị này đóng cửa, không phản ứng, họ ném gạch đá tới tấp rồi bỏ đi. Toàn bộ hành vi của bộ đôi được camera ghi nhận.

Vào cuộc điều tra, Công an phường An Phú đã đưa hai nghi can này về làm việc, đến nay thì khởi tố.

Nhật Vy

* Tên nạn nhân được thay đổi.