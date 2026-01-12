Bị bắt vì không trả lại 499 triệu đồng chuyển nhầm

Quảng TrịNguyễn Thế Lữ, 34 tuổi, bị bắt vì nhận 499 triệu đồng từ chị Nguyễn Thị Thu Thủy chuyển nhầm nhưng không chịu trả lại.

Tối 12/1, Công an phường Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt tạm giam Lữ về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.

Nguyễn Thế Lữ (thứ hai bên trái) lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 10/11/2025, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (trú xã Lao Bảo) chuyển tiền qua ứng dụng điện thoại. Do thường xuyên mua giỏ hoa tại cơ sở của Nguyễn Thế Lữ nên chị lưu sẵn số tài khoản của người này. Trong lúc thao tác, chị sơ ý chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Phát hiện sự việc, chị Thủy nhiều lần liên lạc, gặp trực tiếp xin nhận lại tiền nhưng Lữ không đồng ý. Chị Thủy sau đó trình báo công an.

Ngày 19/11/2025, tại nhà ông Lữ, Công an phường Quảng Trị phối hợp VKSND Khu vực 6 và chính quyền địa phương tống đạt văn bản tố tụng để điều tra hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản. Dù cơ quan chức năng nhiều lần giải thích, vận động, ông Lữ vẫn chưa trả lại số tiền trên.

Đắc Thành