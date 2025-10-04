Bị bắt vì hai lần hãm hại bé gái

Đăk LăkY Sin Bkrông, 25 tuổi, bị cáo buộc dụ dỗ bé gái 13 tuổi vào chòi rẫy bỏ hoang để trò chuyện rồi hai lần xâm hại nạn nhân.

Ngày 4/10, Y Sin bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, sau thời gian thu thập chứng cứ.

Y Sin Bkrông tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, tối 5/7, sau cuộc nhậu, Y Sin rủ bé gái 13 tuổi ở cùng buôn đi bộ hướng về bờ hồ buôn Cư Êbông, phường Ea Kao. Khi cách nhà khoảng một km, anh ta dẫn bé gái vào một chòi rẫy bỏ hoang ngồi trò chuyện.

Y Sin nảy sinh ý đồ đen tối, thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái. Trên đường dẫn cô về, anh ta tiếp tục quan hệ lần thứ hai.

Nghe con gái kể lại sự việc, gia đình tố cáo đến công an.

Trần Hóa