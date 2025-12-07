Bị bắt vì giúp doanh nghiệp làm dự án 'ma' trên đảo Phú Quốc

An GiangBùi Quang Huy, 39 tuổi, bị cáo buộc lập bản vẽ, phân lô 8 dự án "ma" giúp doanh nghiệp bất động sản lừa đảo, chiếm đoạt 432 tỷ đồng của người dân.

Ngày 6/12, Huy (quê Hưng Yên, Giám đốc Công ty TNHH Đất vàng Đảo ngọc Đặc khu) bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Động thái này được đưa ra trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Lừa đảo, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Cưỡng đoạt tài sản và Đánh bạc xảy ra tại đặc khu Phú Quốc do Nguyễn Văn Nguyên và Đặng Văn Lĩnh cầm đầu.

Hiện, Lĩnh bị khởi tố bổ sung về tội Hủy hoại rừng, một số người khác bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Bùi Quang Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, Huy được Đặng Văn Lĩnh thuê xác định hiện trạng khu đất, lập bản vẽ, phân lô dự án trên khu đất vừa mua. Dù không đúng ngành nghề kinh doanh, biết các khu đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng và chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép, song Huy vẫn nhận lời làm với tiền công từ 1-4 triệu đồng mỗi bản vẽ, tùy diện tích.

Thời điểm Lĩnh bán đất cho khách, Huy biết là chưa xin được dự án và dời ranh rừng, nhưng vẫn bán theo bản vẽ, phân lô dựa trên tờ kết quả đo đạc hiện trạng đã làm trước đó.

Cảnh sát cho rằng hành vi của Huy đã giúp sức cho nhóm Lĩnh trong việc phân lô, bán nền trái phép tại 8 dự án "ma" mà doanh nghiệp này lập ra, chiếm đoạt của 347 bị hại với tổng số tiền trên 432 tỷ đồng.

Khu đất nhóm bị can mới đặt cọc mua của người dân, vẽ dự án "ma" lừa bán cho nhiều người. Ảnh: Dương Đông

Nhóm Lĩnh bị Công an Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang cũ) bắt tạm giam hồi tháng 4/2024. Những người này bị cáo buộc lập công ty bất động sản, vẽ nhiều dự án "ma" lừa bán cho hàng trăm người, chiếm đoạt hàng trăm tỷ.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.

Ngọc Tài - Tiến Tầm