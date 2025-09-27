Bị bắt vì đem con đi ngắm sóng giữa siêu bão Ragasa

Giới chức Hong Kong bắt 4 người vì cáo buộc đưa trẻ em vào nguy hiểm, sau khi họ dẫn trẻ nhỏ đến bờ biển ngắm sóng giữa siêu bão Ragasa.

Cảnh sát Hong Kong ngày 26/9 cho biết đã thi hành lệnh bắt với người đàn ông 46 tuổi cùng giúp việc 33 tuổi, sau khi phát hiện video trên mạng xã hội cho thấy họ đưa hai con trai 4 và 6 tuổi của người đàn ông đi xem sóng khi siêu bão Ragasa đổ bộ Hong Kong hôm 24/9.

Chánh thanh tra Cheung Wai-shan nói bằng chứng cảnh sát thu thập được cho thấy hai người lớn và hai bé trai tới bờ biển ở Kennedy Town để xem những con sóng lớn đánh vào bờ khi bão áp sát. Hai bé trai không bị thương, song bà Cheung cho biết hành động của người lớn là cực kỳ nguy hiểm.

"Lúc đó sóng lớn và nước biển đã bắt đầu tràn vào vỉa hè, nhưng hai người lớn vẫn đưa các bé đến đó chụp ảnh. Có nguy cơ rất cao là các bé có thể bị sóng cuốn trôi. Tình huống rất nguy hiểm và có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ nhỏ, vì vậy đây là sự việc không thể xem nhẹ", bà nói.

Sóng lớn ập vào khu dân cư Heng Fa Chuen khi siêu bão Ragasa áp sát Hong Kong ngày 23/9. Ảnh: AFP

Chánh thanh tra Cheung lưu ý cha mẹ không nên đánh đổi an toàn để tìm kiếm sự phấn khích, đồng thời nhấn mạnh sức khỏe của trẻ em phải luôn được đặt lên hàng đầu.

"Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân họ và con cái, mà còn có thể gây thêm gánh nặng hoặc rủi ro cho lực lượng cứu hộ nếu tình huống bất trắc xảy ra. Đây là hành vi vô trách nhiệm và cần bị xã hội lên án", bà nói thêm.

Trước đó, cảnh sát Hong Kong cũng bắt hai phụ nữ với cáo buộc tương tự, khi họ đưa bé trai 8 tuổi đến bờ biển ở Ap Lei Chau ngắm sóng, trong lúc cảnh báo bão cao nhất vẫn được áp dụng hôm 25/9.

Giới chức đặc khu cũng truy tố một người đàn ông 54 tuổi với cáo buộc đi bơi ở bãi tắm công cộng dù địa điểm này đã đóng cửa khi cảnh báo bão vẫn có hiệu lực. Chính quyền Hong Kong cho biết họ sẽ xem xét ban hành luật mới để siết chặt việc người dân đi xem bão.

Ragasa, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, với sức gió cao nhất lên tới trên 260 km/h. Hong Kong đã phát cảnh báo bão cao nhất khi bão áp sát hôm 23/9 và tiến hành các biện pháp đề phòng, giúp giảm thiểu thiệt hại. Số người bị thương do Ragasa ở Hong Kong tính đến tối 24/9 là 101, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Huyền Lê (Theo SCMP, RTHK)