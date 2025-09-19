MỹCon trai huyền thoại UFC Rampage Jackson, Raja Jackson bị cảnh sát Los Angeles bắt sau khi tấn công một đô vật chuyên nghiệp trong một sự kiện đấu vật biểu diễn.

Theo TMZ, Raja Jackson, 25 tuổi, bị bắt ngày 18/9 và đang bị giam với cáo buộc hành hung cấp độ nghiêm trọng, mức tiền bảo lãnh 50.000 USD. Vụ việc xảy ra gần một tháng trước tại học viện KnokX Pro Wrestling ở California, trong một chương trình phát trực tiếp trên nền tảng Kick.

Raja Jackson và khoảnh khắc hành hung Stewart Smith trong trận đấu vật biểu diễn ở học viện Sun Valley, thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ

Trong lúc biểu diễn, Raja bất ngờ lao lên sàn đấu, nhấc lên và quật ngã đô vật Stewart Smith xuống sàn, rồi tung ra liên tiếp hơn 20 cú đấm thẳng vào mặt khi đối thủ đã bất tỉnh. Các đô vật khác phải lao vào can ngăn, nhưng Smith đã bị thương nặng vì gãy xương hàm, rách môi, mất nhiều răng và tổn thương xương mặt.

"Tôi thấy cú vật, rồi cú đấm đầu tiên và thứ hai", đô vật Douglas Malo có mặt ở sàn đấu kể lại. "Tôi ước gì mình lao vào ngay từ lúc đó. Tôi thực sự bị ám ảnh khi thấy bạn mình nằm bất động và hứng chịu bạo lực".

Theo tiết lộ, trước sự kiện, Smith từng nhầm lẫn việc Raja xuất hiện là một phần kịch bản nên đã có va chạm nhỏ, thậm chí ném lon bia vào đầu con trai Rampage Jackson. Hai người sau đó bắt tay giảng hòa, nhưng các nhà tổ chức đã cố biến xung đột này thành chi tiết trong kịch bản. Raja thì nói trong buổi livestream rằng anh muốn hành hung đối thủ một cách thực sự, và đã làm đúng như vậy.

Bị bắt vì đánh thật đối thủ ở đấu vật biểu diễn Khoảnh khắc Raja Jackson tấn công đối thủ.

KnokX Pro Wrestling đã ra thông cáo lên án hành động của Raja, gọi đây là một hành động ích kỷ, vô trách nhiệm, phá hỏng tinh thần thể thao biểu diễn. Học viện khẳng định trong 17 năm hoạt động chưa từng xảy ra vụ việc nào tệ hại đến vậy.

Smith phải nằm viện nhiều ngày trong tình trạng hôn mê. Cựu quân nhân Mỹ này đã tỉnh lại nhưng vẫn chịu nhiều di chứng. Gia đình cho biết Smith sẽ phải mất hàng tháng để hồi phục hoàn toàn. Một quỹ quyên góp GoFundMe đã được lập để hỗ trợ chi phí chữa trị, thu hút hàng chục nghìn USD, trong đó có khoản đóng góp 10.000 USD từ YouTuber nổi tiếng MrBeast.

Rampage Jackson 47 tuổi, là cựu vô địch UFC hạng dưới nặng. Con trai ông, Raja 25 tuổi, cũng là một võ sĩ MMA.Rampage Jackson cũng không bênh vực con trai. Trả lời báo chí, cựu vô địch UFC nói: "Nó đi quá xa. Tôi nghĩ nó nên ngồi tù một thời gian để học cách kiểm soát cảm xúc. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể bắt tay Smith và xin lỗi thay con trai".

Hoàng An tổng hợp