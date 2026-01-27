Bị bắt vì đăng bài tìm người ám sát ông Trump

MỹMột nữ thủ thư tại bang Tây Virginia bị bắt sau khi đăng video ngụ ý tìm sát thủ nhắm vào Tổng thống Trump.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Jackson tại Tây Virginia hôm 25/1 thông báo Morgan L. Morrow, 39 tuổi, ở thành phố Ripley, đã bị khởi tố với tội danh đe dọa khủng bố.

Morrow, thủ thư tại Thư viện Công cộng hạt Jackson, bị cáo buộc sử dụng mạng xã hội để lôi kéo các cá nhân nhằm theo dõi và ám sát Tổng thống Donald Trump.

Morgan L. Morrow sau khi bị bắt. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Jackson

"Thông tin chi tiết sẽ được công bố khi chúng tôi tiếp tục thu thập dữ liệu và mở rộng điều tra", cảnh sát trưởng RH Mellinger cho biết. "Lưu ý, đây không phải tuyên bố mang tính chính trị. Đây là một cuộc điều tra hình sự đang diễn ra với những lo ngại đáng báo động".

Thông báo từ phía cảnh sát được đưa ra sau khi đoạn video được cho là của Morrow lan truyền trên mạng xã hội.

Cáo trạng cho biết vào tối ngày 25/1, văn phòng cảnh sát trưởng đã tiếp nhận thông tin về các mối đe dọa bạo lực nhắm vào một cá nhân chưa xác định, được cho là một quan chức chính phủ. Những lời đe dọa này bắt nguồn từ tài khoản TikTok công khai của Morrow. Trong đó, một bài đăng có video đính kèm chú thích: "Chắc chắn việc tìm một tay súng bắn tỉa mắc bệnh nan y trong số 343 triệu dân không phải yêu cầu quá lớn".

Dựa trên ngữ cảnh và cách dùng từ của bài đăng, các mối đe dọa này được hiểu là đang ủng hộ và khuyến khích việc ám sát Tổng thống Mỹ. Morrow dường như ám chỉ việc lặp lại vụ ám sát hụt nhằm vào Tổng thống Trump khi ông vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, hồi tháng 7/2024.

Trong quá trình thẩm vấn, Morrow thừa nhận chính mình đã viết bài đăng đó và xác nhận thêm rằng lời đe dọa nhắm trực tiếp vào ông Trump.

"Một số bài đăng khá ghê rợn", cảnh sát trưởng Mellinger hôm 26/1 nói. "Cô ta tỏ ra khá tự hào về những gì mình đã làm".

Cáo trạng cho hay Morrow tuyên bố mình không có ý định hay kế hoạch tự tay thực hiện lời đe dọa, nhưng phát ngôn của cô ta vẫn cấu thành hành vi đe dọa khủng bố, được công khai qua mạng xã hội và có khả năng gây ra sợ hãi, hoang mang hoặc hỗn loạn.

Vũ Hoàng (Theo Fox News, News and Sentinel, WDTV)