Bị bắt vì chơi phi tiêu ăn tiền ở lễ hội

Lào CaiĐàm Thanh Tùng dựng bàn mở trò chơi phi tiêu cộng điểm để người chơi 'thắng thua ăn tiền' và bị bắt quả tang khi có người chơi thua 1 triệu đồng.

Ngày 24/11, Công an phường Lào Cai đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi đánh bạc của Đàm Thanh Tùng, 34 tuổi và Trần Văn Bằng, 28 tuổi.

Trước đó, khoảng 15h ngày 23/11, Tùng ra gần khu vực đang tổ chức hội chợ Quốc tế Việt - Trung thuộc khu thương mại cửa khẩu Kim Thành để dựng bàn, mở trò chơi phi tiêu cộng điểm.

Công an cho rằng mục đích của Tùng là để tổ chức đánh bạc dưới hình thức thắng thua bằng tiền.

Sau khoảng 5-10 phút dựng bảng, anh Bằng đến chơi phi tiêu và thua 1 triệu đồng. Ngay sau đó, Tùng và Bằng bị công an kiểm tra, bắt quả tang.

Tùng, Bằng và tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Bộ luật hình sự 2015 hiện hành, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng trở lên sẽ có thể bị xử lý hình sự. Các mức phạt từ phạt tiền 20-100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù 6 tháng đến 3 năm hoặc cao nhất là 7 năm tù.

Người đánh bạc dưới 5 triệu đồng có thể bị xử phạt hành chính theo nghị định 144/2021, cụ thể: phạt tiền 200.000-500.000 đồng với hành vi mua các số lô, đề; phạt 1-2 triệu đồng với hành vi đánh bạc trái phép như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, đỏ đen, cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác;...

Phạm Dự