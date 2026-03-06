Bị bắt vì cho vẹt cưng uống bia, ăn cần sa

MỹTimothy Grace, 40 tuổi, bị bắt vì tội ngược đãi động vật sau khi khoe khoang với những người khác rằng anh ta cho vẹt cưng ăn cần sa và uống bia mỗi ngày.

Timothy Grace bị bắt vào tối 21/2 sau khi mang con vẹt đuôi dài tên "Blue Skies" trong túi đến quán bar Callaghan's ở thành phố Greensburg, bang Pennsylvania.

Nhân viên pha chế tại quán đã gọi điện báo cảnh sát có một người đàn ông ngồi ở quầy bar cùng một con vẹt bị thương, khoe khoang với những người khác rằng anh ta cho con vẹt ăn cần sa và cho nó uống bia mỗi ngày.

Theo các tài liệu tòa án, khi đến quán bar, cảnh sát thấy Timothy đã "say quắc cần câu", khó mở mắt và nói lắp bắp. Anh ta khẳng định con vẹt là của mình.

Timothy ban đầu bị bắt vì say xỉn nơi công cộng, nhưng giờ đang phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm ngược đãi động vật nghiêm trọng.

Con vẹt cảnh tên "Blue Skies" bị gãy chân phải. Ảnh: WTAE

Vẹt "Blue Skies" được điều trị tại một cơ sở chăm sóc khẩn cấp trong bốn ngày và sau đó được tổ chức giải cứu vẹt ở khu vực Pittsburgh nhận chăm sóc tạm thời. Nó bị gãy chân, gầy yếu, suy nhược và gặp một số vấn đề về hô hấp.

Hiện tại, con vẹt vẫn thở khó nhọc, phải dùng kháng sinh và nẹp chân phải. Chân của con chim bị gãy nghiêm trọng đến mức có khả năng phải cắt cụt nếu chân không lành lại đúng cách. "Blue Skies" sẽ cần được chăm sóc chuyên biệt nếu sau này được người khác nhận nuôi.

Teri Grendzinski, chủ tịch tổ chức giải cứu vẹt, cho biết đang tìm kiếm câu trả lời và công lý cho Blue Skies. Cô hy vọng Timothy sẽ phải chịu hậu quả nào đó để không bao giờ làm điều tương tự nữa.

Grendzinski cũng cho biết chi phí thú y lên tới hàng nghìn USD. Hiện chưa rõ ai sẽ chi trả cho những khoản phí này.

Trước đó, vào ngày 25/2, Cesar Gustavo Diaz, 25 tuổi, ở Los Angeles, bị tuyên án 45 ngày tù, 12 tháng quản chế và 20 ngày lao động công ích do bắt một con chim ưng Cooper non rồi rót cocktail có nồng độ cồn 15% vào mỏ con chim. Vụ việc xảy ra vào tháng 6/2025. Cesar bị truy tố về tội ngược đãi động vật ở mức độ nhẹ và bắt, nhốt động vật hoang dã.

Tuệ Anh (theo CBS, Nypost)