Bị bắt vì chiếu tia laser vào trực thăng chở ông Trump

Giới chức Mỹ bắt một người đàn ông với cáo buộc chiếu tia laser đỏ vào trực thăng Marine One chở ông Trump gần Nhà Trắng.

Nghi phạm tên Jacob Samuel Winkler, bị cáo buộc chiếu tia laser vào máy bay, một trọng tội có mức án tối đa 5 năm tù.

Theo tài liệu truy tố, mật vụ Diego Santiago đang tuần tra gần Nhà Trắng ngày 20/9 để kiểm tra an ninh đường bay cho trực thăng Marine One (Thủy quân Một) chở Tổng thống Donald Trump, thì phát hiện Winkler cởi trần, nói chuyện một mình rất to.

Khi viên mật vụ soi đèn pin để nhìn kỹ hơn thì bị Winkler rọi tia laser vào mặt, khiến anh mất phương hướng trong giây lát. Nghi phạm sau đó tiếp tục chiếu tia laser về phía chiếc Marine One vừa rời Nhà Trắng, bay ở tầm thấp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời chuyên cơ Marine One ở căn cứ Andrews, bang Maryland, ngày 22/9. Ảnh: AFP

Tài liệu truy tố lưu ý hành động này có thể khiến phi công mù tạm thời, mất định hướng, tăng rủi ro va chạm. Winkler lập tức bị còng tay, liên tục nói: "Tôi nên xin lỗi Donald Trump. Tôi xin lỗi Donald Trump", khai không biết hành động chiếu tia laser vào Marine One là bất hợp pháp.

Giới chức đã thu giữ thiết bị chiếu laser và một con dao dài khoảng 7,6 cm. "Ông ta nói mình thường rọi tia laser vào đủ thứ, như biển báo dừng xe", đơn truy tố nêu.

"Marine One" là định danh chính thức được thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng để gọi bất kỳ trực thăng nào chở Tổng thống Mỹ, nhằm tránh nhầm lẫn với các phi cơ khác. Tổng thống Mỹ thường sử dụng trực thăng để di chuyển ở khoảng cách ngắn hoặc trung bình, khi không thể dùng đến chuyên cơ Không lực Một hoặc đoàn chuyên xa hộ tống.

Đức Trung (Theo Fox News, AP)