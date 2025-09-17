Bị bắt vì chiếu ảnh ông Trump và Epstein lên lâu đài Windsor

Anh bắt 4 người vì chiếu ảnh ông Trump và Epstein lên bức tường bên ngoài lâu đài Windsor, trong lúc Tổng thống Mỹ đang thăm nước này.

Cảnh sát Thames Valley, vùng đông nam Anh, ngày 16/9 cho biết đã bắt 4 người với cáo buộc "dùng chiêu trò gây chú ý để truyền đạt thông tin ác ý ở Windsor". Trước đó cùng ngày, một nhóm nhà hoạt động đã chiếu ảnh Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Jeffrey Epstein lên các bức tường bên ngoài lâu đài Windsor.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Trump vừa tới Anh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới quốc gia này. Ông Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania sẽ tới lâu đài Windsor vào ngày 17/9.

"Chúng tôi sẽ mạnh tay đối với bất kỳ hoạt động trái phép nào xung quanh lâu đài Windsor", cảnh sát trưởng Felicity Parker cho biết.

Ảnh Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Jeffrey Epstein chiếu bên ngoài lâu đài Windsor hôm 16/9. Ảnh: Reuters

Tỷ phú tài chính người Mỹ Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, một số trong đó chỉ mới 14 tuổi, và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019. Ông Trump, bạn cũ của Epstein, khẳng định đã cắt quan hệ với Epstein vì mâu thuẫn kinh doanh và chưa bao giờ tới "đảo ăn chơi" của tỷ phú này.

Ngoài ảnh chụp chung giữa ông Trump và Epstein, nhóm hoạt động còn chiếu bức thư được cho là của ông Trump gửi tỷ phú ấu dâm nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của người này. Tổng thống Mỹ đã khẳng định không viết bức thư.

Trước đó, lực lượng cảnh sát Thames Valley cũng gỡ biểu ngữ lớn có hình ông Trump được treo bên ngoài lâu đài Windsor hôm 15/9.

Tổng thống Trump đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh. Lâu đài Windsor là nơi ông nghỉ lại trong đêm đầu tiên và cũng là nơi sẽ diễn ra lễ đón ngày 17/9. Vua Charles III sẽ triển khai "ngoại giao vương miện" với những nghi thức trang trọng nhất. Sau các hoạt động với Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, ông Trump sẽ thảo luận với Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Ngọc Ánh (Theo CNN, Guardian, ABC)