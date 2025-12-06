Bị bắt vì chiếm đoạt tiền cứu trợ bão lũ

Lâm ĐồngỨc Kim Khoan, công chức xã Phan Sơn (Bình Thuận cũ) bị cáo buộc chiếm đoạt 500 triệu đồng của quỹ cứu trợ thiên tai bão lũ của địa phương.

Khoa, công chức Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Phan Sơn, bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, chiều 5/12.

Việc bắt giữ Ức Kim Khoan có sự phối hợp của VKS cùng cấp, chiều 5/12. Ảnh: VKSND Lâm Đồng

Trước đó, ngày 6/11, Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng đã chuyển vào tài khoản của Quỹ cứu trợ Ủy ban MTTQVN xã Phan Sơn 550 triệu đồng để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả, hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ gây ra trong năm 2025.

Lợi dụng việc được Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã giao nhiệm vụ phối hợp kế toán rút số tiền trên để hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại, Khoan đã tự ý rút 550 triệu đồng để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân.

Vụ việc được phát hiện qua quá trình kiểm tra, đối chiếu thông tin quản lý ngân sách tại tài khoản Quỹ Cứu trợ của địa phương.

Khải Nguyên