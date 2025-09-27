Bị bắt vì 'chia sẻ thông tin sai sự thật' trên Facebook

Nghệ AnNgô Trí Cường bị cáo buộc sử dụng Facebook chia sẻ thông tin không đúng sự thật; đăng bài bôi nhọ danh dự, uy tín một số cá nhân, tổ chức.

Ngày 27/9, ông Cường, 59 tuổi, trú xã Đô Lương, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam do nghi có dấu hiệu phạm tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ông Cường (mặc áo đen), nghe cảnh sát đọc lệnh bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách cáo buộc thời gian qua ông Cường thường xuyên sử dụng Facebook đăng tải bài viết, hình ảnh, video có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín một số cá nhân, tổ chức. Ngoài ra, ông đăng bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật, không phù hợp với kết luận của cơ quan chức năng.

Hành vi này được cho là làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương, theo cơ quan điều tra.

Công an Nghệ An thông báo ai là bị hại liên quan hành vi vi phạm của ông Cường liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra để trình báo, phối hợp giải quyết.

Đức Hùng