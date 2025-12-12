Bị bắt sau hơn 200 ngày trốn trại giam

Hà TĩnhLý Văn Vũ, phạm nhân nguy hiểm có nhiều tiền án, bị bắt tại phường Vũng Áng sau 203 ngày trốn khỏi trại giam Yên Hạ ở Sơn La.

Ngày 12/12, lãnh đạo Công an phường Vũng Áng cho biết, khoảng 11h30 ngày 11/12, người dân phát hiện Vũ di chuyển qua địa bàn trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh cũ nên trình báo nhà chức trách.

Từ đây, 20 cán bộ, chiến sĩ được lệnh tiếp cận hiện trường, siết vòng vây bắt nghi phạm.

Vũ đang đối mặt cáo buộc liên quan tội Trốn khỏi nơi giam; đã được bàn giao cho Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam (Bộ Công an).

Cơ quan điều tra lấy lời khai Lý Văn Vũ (mặc áo khoác màu vàng nhạt), tại trụ sở Công an phường Vũng Áng, ngày 11/12. Ảnh: CAND

Vũ, 36 tuổi, quê Thái Nguyên, là nghi phạm nguy hiểm, có nhiều tiền án. Anh ta bị kết án về các tội như Đe dọa giết người, Trộm cắp tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Trốn khỏi nơi giam giữ.

Giữa tháng 1/2024, Vũ bị công an xác minh hành vi trộm cắp tài sản và đã trốn trong ngôi nhà tại xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ. Vũ khi đó cầm khẩu súng colt bắn hai phát về phía cảnh sát rồi chạy vào khu vực đồi núi gần đó.

Công an tỉnh Phú Thọ huy động 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia vây bắt. 18h cùng ngày, Vũ bị khống chế. Tại hiện trường, cảnh sát thu một khẩu súng colt bắn đạn thể thao có tính năng tương tự vũ khí quân dụng.

Lý Văn Vũ (cởi trần) khi bị bắt tại khu đồi ở Phú Thọ, ngày 15/1/2024. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 9h15 ngày 22/5, Vũ trốn khỏi trại giam Yên Hạ (Bộ Công an), đóng tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La. Sau nhiều ngày lẩn trốn, khoảng 10h ngày 6/6, Vũ bị phát hiện trộm một xe máy tại huyện Yên Châu cũ, sau đó tháo bỏ biển số rồi bỏ trốn theo hướng huyện Mộc Châu cũ đi tỉnh Phú Thọ.

Vũ liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh phía Bắc rồi trốn vào Tây Ninh, vượt biên sang Campuchia. Từ đây, anh ta quay về Việt Nam, đi từ Tây Ninh ra Nghệ An, sang Lào rồi lại trở lại, tiếp tục ra Hà Nội và cuối cùng vào Hà Tĩnh thì sa lưới.

Vũ khai việc di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm tránh sự truy bắt. Thời gian đầu trốn khỏi trại giam Yên Hạ, suốt hai tuần hắn chỉ ở trong rừng, uống nước và ăn hoa quả để cầm cự. Để không bị lộ, Vũ thường đi vào buổi tối, len lỏi qua các đường mòn, rừng núi hiểm trở, ngủ qua đêm lại các nhà hoang hoặc nghĩa trang.

Đức Hùng