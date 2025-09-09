Bị bắt sau 38 năm trốn khỏi trại giam

Cần ThơTrong 38 năm trốn khỏi trại giam khi đang thụ án về tội Cướp tài sản, Sơn Hiệp thay tên đổi họ, di chuyển nhiều nơi tại miền Tây, làm thuê kiếm sống.

Sơn Hiệp khi bị bắt giữ. Ảnh: Đức Văn

Theo hồ sơ, Hiệp có vợ và 2 con, ngụ ấp Âu Thọ, xã Lạc Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Hậu Giang (cũ) - nay là phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ. Năm 1986, ông ta gây ra vụ cướp tài sản công dân, bị tòa tuyên phạt 10 năm tù.

Ngày 4/5/1987, trong lúc lao động tại Trại cải tạo Kênh 5 (nay là Trại giam Kênh 5, ở xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ), Hiệp bỏ trốn. Ông ta nhiều lần thay tên đổi họ, đến Cà Mau, Bạc Liêu (cũ) làm thuê kiếm sống. Năm 1996, Hiệp cùng người phụ nữ khác (sau khi vợ mất) về xã Nhu Gia tiếp tục làm thuê, sinh sống, không có con...

Ngày 8/9, quá trình theo dõi, truy tìm, lực lượng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện Hiệp nên đã phối hợp cùng Trại giam kênh 5 và Công an xã Nhu Gia bắt giữ.

Hiện được bàn giao cho Trại giam Kênh 5 tiếp tục điều tra, xử lý.

An Bình