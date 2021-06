Bị bắt sau 34 năm trốn truy nã

Bùi Nam Tứ, 66 tuổi, bị bắt sau 34 năm trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh và bị truy nã toàn quốc.

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 9/6 cho biết Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ Tứ.

Theo hồ sơ lưu giữ, tháng 11/1986, Tứ, quê Hà Tĩnh, bị bắt về tội hủy hoại tài sản xã hội chủ nghĩa và bị TAND thị xã Cẩm Phả (nay là TP Cẩm Phả) xử phạt 12 tháng tù giam. Ngày 22/5/1987, trong khi lao động tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Tứ bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc.

Lệnh truy nã đối với Bùi Nam Tứ cách đây 34 năm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Tứ đã phiêu dạt đến tỉnh Đăk Nông, thay tên đổi họ thành Lâm Thiện Lý. Làm lại giấy CMND với tên họ mới, thay đổi năm sinh và nhập hộ khẩu tại địa phương, Tứ đã lấy vợ sinh con. Với lý lịch mới, lại ít giao tiếp với người ngoài nên không ai biết Tứ bị truy nã.

Sống ở Đăk Nông một thời gian, Tứ chuyển đến xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, thuê đất làm rừng, làm nương sinh sống.

Theo cơ quan điều tra, suốt thời gian trốn lệnh truy nã, Tứ không liên lạc với người thân, thường xuyên thay đổi chỗ ở. Mỗi năm, hồ sơ của Tứ được giở ra, bổ sung thông tin xác minh rồi xếp lại vì không tìm ra manh mối.

Đại tá Hoàng Thanh Nhượng, Giám thị trại tạm giam, cho biết đầu năm 2021, lực lượng chức năng xác định Lâm Thiện Lý chính là Bùi Nam Tứ đang bị truy nã nên vào Lâm Đồng truy bắt. Song Tứ thay đổi địa điểm liên tục nên đã không bắt được. Có lúc quá trình truy tìm nghi phạm bị rơi vào ngõ cụt, nhiều lần mất dấu vết, tuy nhiên các mũi trinh sát vẫn không bỏ cuộc.

"Đầu tháng 6, tổ công tác của Trại tạm giam phối hợp với Công an huyện Di Linh khoanh vùng, tìm được nơi lẩn trốn của Tứ. Đêm 6/6, tứ bị bắt khi đang ở nhà", đại tá Nhượng kể.

Bùi Nam Tứ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Tại cơ quan công an, Tứ thừa nhận đã trốn trại cách đây 34 năm. Ngày 7/6, nghi phạm được dẫn giải về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh để hoàn tất hồ sơ xử lý.

Minh Cương