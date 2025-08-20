Bị bắt sau 33 năm trốn truy nã tội Giết người

Hà TĩnhNguyễn Đình Sơn, 56 tuổi, sau 33 năm trốn truy nã vì giết người tại nông trường thuộc quản lý của Quân khu 5 đã bị bắt khi đang sống tại huyện Đức Thọ cũ.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bàn giao Sơn, quê xã Đức Minh, cho Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 5 (Bộ Quốc phòng) để phục hồi điều tra tội Giết người.

Theo hồ sơ, ngày 15/3/1992, tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân (Đăk Lăk), thuộc quản lý Quân khu 5, ông Sơn đã gây án rồi bỏ trốn. Cùng năm, ông bị Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 5 phát lệnh truy nã.

Trong quá trình lẩn trốn, ông Sơn khai báo gian dối về lai lịch, tạo vỏ bọc là một người khác để tránh bị phát hiện.

Ông Nguyễn Đình Sơn lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Mới đây, quá trình rà soát tội phạm truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện người đàn ông giống kẻ bị truy nã, đang sinh sống tại một xã thuộc huyện Đức Thọ cũ, liền cử cán bộ xác minh. Một tuần sau, trinh sát khẳng định ông này chính là bị can Nguyễn Đình Sơn 33 năm trước nên tổ chức bắt giữ.

Ban đầu, ông Sơn khai báo nhỏ giọt, phủ nhận liên quan đến vụ án. Sau đó, trước nhiều chứng cứ mà trinh sát đưa ra, ông này đã thừa nhận hành vi giết người.

